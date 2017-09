MS EUROPA 2: Style-Up bei Werftaufenthalt in Hamburg erfolgreich beendet

2 weitere Medieninhalte

- Zweiter turnusmäßiger Werftbesuch - Umfangreiche Neugestaltungen und Redesign von neun Bereichen, unter anderem des Spas - Neue Kunstwerke und EUROPA 2 Museum

MS EUROPA 2 von Hapag-Lloyd Cruises wurde im Rahmen ihrer zweiten, turnusgemäßen Werftzeit bei Blohm + Voss in Hamburg vom 13.09. bis 27.09.2017 optischen, technischen und konzeptionellen Arbeiten unterzogen. Dazu gehören die Umgestaltung der Belvedere auf Deck 9 und des Herrenzimmers auf Deck 4. Auch der Spa-Bereich erhielt eine Beautykur. Insgesamt umfasste die komplette Werftliste circa 5.000 Einzelpunkte.

Rund 550 externe Spezialisten und 370 Crew-Mitglieder arbeiteten in den letzten 14 Tagen an den konzeptionellen Änderungen, Schönheitsarbeiten, Wartungen und schiffbaulichen Aufgaben. Insgesamt verlegten die Handwerker 4.000 Quadratmeter neuen Teppich und verbrauchten 5.000 Liter neue Farbe.

Schwerpunkte der umfassenden Arbeiten lagen unter anderem auf den Umbauten auf Deck 9. Einen komplett veränderten Look mit neuen Möbeln, Farben und Stoffen erhielt die Belvedere. Die Lounge am Bug wurde in eine Kaffeebar verwandelt. Eine neu integrierte Bibliothek sorgt fortan für Gemütlichkeit. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Bibliothek - ebenfalls auf Deck 9 - befindet sich jetzt die neue Cruise Sales Lounge, in der bei Meerblick die nächsten Wunschreisen gebucht werden können.

Besonderes Highlight: Im Wartebereich der Cruise Sales Lounge befindet sich ab sofort ein kleines EUROPA 2 Museum. Hier finden die Besucher in zahlreichen Schaukästen besondere Stücke aus der noch jungen Geschichte des Luxusschiffs. Dazu zählen ein Schiffsmodell der EUROPA 2, eine Replik der Kiellegungs-Münze und vieles mehr. Auch das auf dem gleichen Deck gelegene Auditorium erhielt ein Redesign. Das neue Studio wird zukünftig multifunktional für Workshops, Vorträge und Kinovorführungen genutzt. Zudem wird es Yoga-Kurse geben, die hier mit Blick auf den Ozean stattfinden können.

Die umfassendsten Baumaßnahmen an Bord der EUROPA 2 während des Werftaufenthalts fanden im Spa Bereich auf Deck 5 statt: Alle vier Saunen wurden erneuert und jeweils mit einem neuen Konzept versehen. Zur Verfügung stehen nun eine finnische Sauna mit bis zu 90 Grad Celsius, eine vitalisierende Deep Ocean Sauna mit 55 Grad Celsius und das Mineraldampfbad mit einer Temperatur von 45 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 Prozent. In der niedrig temperierten Kräutersauna mit 65 Grad Celsius sorgt die Wanddekoration in Schwarzwald-Optik für einen entspannenden Ausblick. Zudem erhielt das Spa eine neue Lounge-Ecke mit Elektro-Kamin und der Außenbereich neue Lounge-Möbel.

Auf Deck 4 befinden sich auf der EUROPA 2 ausschließlich öffentliche Bereiche wie die Spezialitäten-Restaurants und Bars. Die beliebte Gin-Bar Herrenzimmer präsentiert sich in neuer Optik und heißt jetzt Collins. Neben der auf 45 verschiedenen Sorten erweiterten Gin-Auswahl auf See können die Besucher künftig auch aus Schallplatten wählen und selbst den neuen Plattenspieler bedienen. Zentrum des Raumes bildet das vor Ort geschaffene Kunstwerk des Hamburger Künstlerduos sutosuto. Das Porträt von Albert Ballin entstand nach langer Planung und Vorbereitung vor Ort in der Werft. Gegenüber des Collins befindet sich der ehemalige Jazz Club, der in Club 2 umbenannt wurde. Das italienische Restaurant Serenissima erhielt eine neue Bestuhlung. Der Teens Club ist von Deck 7 auf Deck 4 umgezogen, sodass die Teens ab sofort über ihren noch privateren Bereich verfügen. Das ehemalige Speisezimmer wurde in einen großen Lounge-Bereich mit gemütlichen Alkoven zum Chillen, Spielekonsolen und vielem mehr umgestaltet. Den Weg zum neuen Teens Club weist das beeindruckende Graffiti-Kunstwerk der Hamburger Künstlerin Lady Wave.

Die erste Reise des Luxusschiffs nach der Werft führt von Hamburg über Oslo und Göteborg durch den Nord-Ostsee-Kanal zurück nach Hamburg und ist bereits nahezu ausgebucht.

