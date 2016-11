Bürgel Gruppe erweitert die Geschäftsführung

Hamburg (ots) - Bürgel verstärkt die Führungsetage und hat Dariusz Szafranski zum Geschäftsführer bestellt. Bei Bürgel leitet er ab sofort als CIO den IT-Bereich. Dariusz Szafranski verfügt über eine langjährige Erfahrung im Auskunfteimarkt. Er hat in den letzten 14 Jahren für Deltavista gearbeitet und war dort unter anderem für das Software-Entwicklungsteam in Krakau sowie für den Aufbau des Auskunfteigeschäfts im polnischen Markt verantwortlich. Zugleich ist er Mitglied des Aufsichtsrates der KBIG in Polen. Neben Dariusz Szafranski sind weiterhin Klaus-Jürgen Baum, Ingrid Riehl und Carlo Gherardi, zugleich CEO von CRIF, als Geschäftsführer für die Unternehmensgruppe tätig.

Bürgel ist in Deutschland eines der führenden Unternehmen für Wirtschafts- und Bonitätsinformationen sowie Inkassodienstleistungen. Bürgel ist ein Unternehmen der weltweit tätigen CRIF-Gruppe.

Pressekontakt:

Original-Content von: BÜRGEL Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell