Wolfsburg (ots) - VfL-Geschäftsführer Thomas Röttgermann beendet seine Tätigkeit beim VfL Wolfsburg zum 30. Juni dieses Jahres. Hierauf verständigte sich der 56-Jährige mit dem Präsidium des Aufsichtsrates. Hintergrund für die einvernehmliche Trennung sind unterschiedliche Auffassungen über die perspektivische Ausrichtung und inhaltliche Weiterentwicklung des VfL Wolfsburg.

"Ich danke Herrn Dr. Garcia Sanz und dem gesamten Aufsichtsrat für das in den vergangenen sieben Jahren entgegengebrachte Vertrauen", betont Thomas Röttgermann. Er unterstreicht zudem, dass er dennoch die Grün-Weißen mit besonderer Sympathie verfolgen wird: "Ich war immer im Sport tätig, weil er eine ganz besondere Herausforderung darstellt und werde auch dem VfL Wolfsburg immer verbunden bleiben. In den vergangenen sieben Jahren haben wir den VfL gemeinsam zu einem der modernsten und professionellsten Fußballklubs in Europa weiterentwickelt und Benchmarks gesetzt, die im deutschen Fußball großen Widerhall finden. Dies ging einher mit sportlichen Erfolgen der Männer, der Frauen und der Nachwuchsmannschaften - die Zeit beim VfL war, ist und wird immer prägend für mich sein." In seine Zeit als Geschäftsführer für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Sponsoring und Events, Infrastruktur und Organisation, Servicebereitstellung, BtoC und Frauenfußball fielen unter anderem die Realisierung von Infrastrukturprojekten wie der Bau des VfL-Centers, des AOK Stadions und die Errichtung der VfL-FußballWelt. Auch die Entwicklung innovativer und internationaler Sponsoringprodukte und die Internationalisierung des VfL sind von Thomas Röttgermann vorangetrieben worden. Darüber hinaus ist sein Name aufs Engste mit den Erfolgen der VfL-Frauenmannschaft verbunden: Zwei Champions League-Siege, zwei Deutsche Meisterschaften, drei Pokalsiege - gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter und Cheftrainer Ralf Kellermann etablierte Thomas Röttgermann den Wolfsburger Frauenfußball nachhaltig in der nationalen wie internationalen Spitze.

"Thomas Röttgermann hat sich um den VfL Wolfsburg verdient gemacht und bei allem Streben nach Professionalisierung, Fortschritt und unternehmerisch-wirtschaftlicher Rationalität auch nie die gesellschaftliche Verpflichtung des VfL Wolfsburg aus den Augen verloren, sondern vielmehr stets stark gefördert. Dafür danken wir Thomas Röttgermann und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Werdegang sowie auch privat alles Gute", sagt Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Mitglied des Aufsichtsrats-Präsidiums der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH. Die Regelung der künftigen Aufgabenverteilung innerhalb der Geschäftsführung wird der Aufsichtsrat in Abstimmung mit den Geschäftsführern Wolfgang Hotze und Dr. Tim Schumacher zu Beginn der Saison 2017/2018 bekanntgeben.

