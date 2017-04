BPI-Pressedienst Arzneimittel: Allergien - Alles außer harmlos

ein Dokument zum Download

Berlin (ots) - 30 Millionen Menschen in Deutschland sind im Laufe ihres Lebens von Allergien betroffen, Tendenz steigend. Obwohl Allergien damit eine der häufigsten Erkrankungen unserer Zeit sind, werden laut der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI) 90 Prozent der Betroffenen nicht adäquat behandelt.

Dabei haben Allergien schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. Allergiker haben nicht nur ein Kribbeln in der Nase. Ihre Lebensqualität wird durch die Erkrankung eingeschränkt - sie fühlen sich müde und antriebslos, die Nase läuft konstant und die Augen werden von einem nicht enden wollenden Juckreiz geplagt. Und diese Beschwerden treten nicht nur für ein paar Tage auf, wie eine Erkältung. Allergiker leiden in der Regel wochenlang, häufig sogar das ganze Jahr darunter. In ganz schlimmen Fällen können Allergien sogar tödlich enden, nämlich dann wenn sie einen anaphylaktischen Schock auslösen oder wenn sie Asthma bronchiale zur Folge haben, woran etwa 25 Prozent der unbehandelten Heuschnupfenfälle erkranken. An Asthma sterben pro Jahr 5000 Menschen - und das obwohl es Therapien gibt, die das Risiko an Asthma zu erkranken senken können, wie der Allergologe Dr. Kleine-Tebbe im Interview verrät. Neben dem Leid des Einzelnen haben Allergien auch eine große Auswirkung auf die Volkswirtschaft. Laut dem Nationalen Aktionsplan Allergie belaufen sich die indirekten Kosten von Allergien, Fehltage und Produktivitätsrückgänge auf bis zu 151 Milliarden Euro pro Jahr in der Europäischen Union.

In der Zukunft könnten diese Zahlen sogar noch steigen, wie eine Untersuchung von 2013 vermuten lässt: In der sogenannten Wasem-Studie wurde die Versorgungssituation von gesetzlich versicherten Patienten mit allergischen Atemwegserkrankungen untersucht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Patienten, die eine spezifische Immuntherapie erhalten, und die Zahl der allergologisch diagnostizierten Allergiepatienten sinkt (vgl. Abb. 2), während die Zahl der Patienten die von einer Allergie betroffen sind steigt. Die Versorgung scheint sich also nicht zu verbessern, sondern, im Gegenteil, zu verschlechtern.

Dennoch gibt es gute Nachrichten für Allergiker. Denn zum einen ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Allergikern und allergologisch tätigen Fachärzten in Deutschland noch sehr gut. Zum anderen gibt es Therapien, die helfen. In der Regel müssen Betroffene "nur" den Weg zum Facharzt finden - was zu selten passiert. Dieser kennt sich mit den Ursachen und Beschwerden aus und kann, je nach Einzelfall, eine wirkungsvolle Therapie in die Wege lei-ten. Das wird auch im Interview mit dem Allergologen Dr. Kleine-Tebbe deutlich. Mit ihm haben wir u.a. über mögliche Therapien und Allergieprävention gesprochen. Darüber hinaus informieren wir auf den folgenden Seiten über die Ursachen von Allergien, die verschiedenen Allergie-Typen, über Zahlen und Fakten.

