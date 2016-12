Die BBDO-Geschäftsführer Frank Lotze und Wolfgang Schneider sind die Agentur-Köpfe des Jahres 2016

Hamburg (ots) - Frank Lotze, 50, Chief Executive Officer bei der Werbeagentur-Gruppe BBDO Group Germany, und Wolfgang Schneider, 46, Chief Creative Officer, sind von der new business-Redaktion zu den Agentur-Köpfen des Jahres 2016 gekürt worden. Das Duo steht seit 2010 an der Spitze von Deutschlands größter Werbeagentur-Gruppe mit Stammsitz in Düsseldorf und in Berlin und hat eines der erfolgreichsten Neugeschäftsjahre der deutschen BBDO-Gruppe hingelegt. Das neu hinzugewonnene Honorar-Volumen beläuft sich auf mehr als 30 Millionen Euro. Die BBDO-Gruppe hat im Jahr 2016 so bedeutende Kunden wie Lidl, die Deutsche Bahn AG, Douglas, Osram, Generali, die Hypovereinsbank, Manufactum, die Deutsche Post Stiftung, Lafarge Holcim, Hilti sowie die Mobilfunk-Marke Base gewonnen. Mehr Infos finden sich auf der Site www.new-business.de.

Das 1972 gegründete Hamburger Fachmagazin new business vergibt die Auszeichnung "Agentur-Kopf des Jahres2 seit 2004.

