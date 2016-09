Berlin (ots) - Jedes Jahr werden 55.000 GreenCards weltweit verlost, die eine US-Einwanderung ermöglichen. Der Besitz einer GreenCard berechtigt zum unbegrenzten Aufenthalt und Arbeiten in den USA. Die Teilnahmebedingungen können sich jedes Jahr ändern. Auch die aktuelle GreenCard-Lotterie DV-18 ist betroffen.

Wer auf eigene Faust agieren möchte, für den startet die Bewerbungsfrist für die GreenCard-Lotterie DV-18 am Dienstag, den 4. Oktober und endet Montag, den 7. November 2016. Da bereits eine geringfügige Abweichung von der Norm zu einer Disqualifikation führen kann, lassen viele Bewerber ihren Antrag von einer Agentur gegenprüfen. Holger Zimmermann, Geschäftsführer der größten GreenCard-Agentur, The American Dream, ermutigt USA-Fans zur Teilnahme: "Bei einer Chance von etwa 1:35 kann der amerikanische Traum schneller als gedacht in Erfüllung gehen. Über 18.000 Bewerber haben über uns ihren USA-Traum bereits verwirklicht. Die Voraussetzung eines Schulabschlusses der mittleren Reife oder einer Berufsausbildung erfüllen die meisten Bewerber".

Das US-Einwanderungsgesetz trägt seit 1990 mit der GreenCard-Lotterie erheblich zum "Melting Pot"-Phänomen bei. Das Diversity Visa Program wird voraussichtlich trotz der aktuell brisanten politischen Lage auch in Zukunft weiterleben, um die ethnische Vielfalt des Landes zu garantieren. Die äußerst gute Gewinnchance verdoppelt sich, wenn auch der Ehepartner teilnimmt: Im Gewinnfall bekommen beide eine GreenCard ausgestellt, ebenso Kinder bis zu einem Alter von 21 Jahren.

Für den Antrag empfiehlt die US-Regierung in diesem Jahr die Einsendung eines maximal sechs Monate alten Passfotos. Des Weiteren zählt zu den Fotoanforderungen eine klare Erkennbarkeit des Gesichts. Auch wenn das Tragen einer verschreibungspflichtigen Brille gestattet ist, wird der Verzicht nahegelegt.

The American Dream übernimmt seit 1996 den gesamten Antragsprozess für Teilnehmer an der GreenCard-Lotterie. Als einzige Auswanderungsberatungsstelle für die USA mit einer staatlichen Zulassung bietet The American Dream über den GreenCard-Antrag hinaus Hilfestellung bei allen US-Auswanderungsfragen. Die Tochtergesellschaft The American Dream - US Visa Service bietet zudem fachkundige Visaberatung bei temporären US-Aufenthalten für Geschäftsreisende und Unternehmen. In diesem Jahr feiert der europaweite Marktführer in diesem Dienstleistungssegment 20-jähriges Jubiläum.

