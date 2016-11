PharmaMar präsentiert auf der CTOS 2016 neue klinische Daten aus Studien mit Yondelis® bei der Behandlung verschiedener Sarkom-Subtypen

Madrid (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der vom 9. bis 12. November in Lissabon (Portugal) stattfindenden 21. Jahrestagung der Connective Tissue Oncology Society (Bindegewebs-Onkologie-Gesellschaft "CTOS") wird PharmaMar (MCE: PHM) die klinischen Daten bezüglich der Behandlung von Sarkomen aus verschiedenen Studien vorstellen, die mit Yondelis® (Trabectedin) durchgeführt wurden.

In diesem Sinne werden unter anderem die Daten aus folgenden Studien veröffentlicht: die randomisierte, nicht-vergleichende Phase-II-Studie "TAUL", die die Wirkung von Yondelis® bei Patienten mit metastasierendem oder lokal rezidiviertem uterinen Leiomyosarkom beurteilt, die Studie "TR1US", die Trabectedin als Erstlinientherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Weichteil-Sarkom (STS) evaluiert, die nicht mit der Standard-Anthracyclin-basierten Chemotherapie behandelt werden können sowie die Studie "YonLife", die die Lebensqualität der Patienten mit STS, die Yondelis® erhalten, untersucht. Alle diese Studien haben eine finanzielle Unterstützung von PharmaMar erhalten.

"PharmaMar unterstützt weiterhin die klinische Entwicklung von Trabectedin zur Behandlung von Weichgewebesarkomen sowie die Erstellung von Daten über die Wirksamkeit und Sicherheit von Yondelis® bei fast allen Subtypen, die äußerst selten und schwer zu behandeln sind", erklärt Dr. Nadia Badri, VP of Medical Affairs der Geschäftseinheit Oncology bei PharmaMar. "Die Bedeutung von Trabectedin bei der Behandlung von Patienten mit STS nimmt weiterhin zu, und es wird zunehmend geforscht, um den einzigartigen Wirkmechanismus der Verbindung besser nachvollziehen zu können. Wichtig zu beachten ist, dass es während der Sitzung über 20 Präsentationen von Studien mit unserem Medikament geben wird", fügte sie hinzu.

Neben den klinischen Beweisen wird PharmaMar eine pharmaökonomische Zusammenfassung der Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Trabectedin gegenüber Pazopanib zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem metastasiertem Weichgewebesarkom nach einer oder zwei vorherigen Chemotherapie-Sitzungen in Spanien vorstellen.

Im Rahmen des Symposiums mit dem Titel "Rising options in advanced STS: present and future treatment sequences", was so viel bedeutet wie "Neue Möglichkeiten zur Behandlung eines fortgeschrittenen STS: aktuelle und zukünftige Behandlungsabläufe", wird das Unternehmen eine Gruppe von Onkologen mit internationalem Ansehen zusammenstellen, um über die Notwendigkeit zu diskutieren, die wirksamsten Behandlungsmodalitäten bei Patienten mit fortgeschrittenem STS mit aktuell bzw. bald verfügbaren Medikamenten zu definieren, mit dem Ziel, ihre Prognose und Lebensqualität zu verbessern.

