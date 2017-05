Leonberg (ots) - Im Rahmen des diesjährigen Jahreskongresses (5.-7. Mai 2017 in Unterschleißheim bei München) gab der DER KREIS Systemverbund, eine der führenden Einkaufs- und Dienstleistungsverbundgruppen für Küchenspezialisten, Badspezialisten (Sanitär-, Heizung und Klimabetriebe), Schreinereien und Innenausbauer in Europa, die Geschäftszahlen für 2016 bekannt. So konnten sich die einzelnen Unternehmen des Systemverbunds im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sehr positiv entwickeln.

Rückblick auf 2016: Die Entwicklung bei DER KREIS

Zu den Gewinnern am Markt zählten die spezialisierten Fachgeschäfte. Diese positive Entwicklung lässt sich an den Zahlen des DER KREIS Systemverbunds ablesen, dessen Mitgliedsunternehmen in zwölf Ländern in Europa ihren Gesamtumsatz um 8,4 Prozent auf 3,47 Mrd. Euro steigern konnten.

Die im DER KREIS Systemverbund zusammen geschlossenen Küchenspezialisten erzielten einen durchschnittlichen Küchenverkaufspreis von 12.802 Euro - eine Steigerung von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Durchschnittspreis im deutschen Markt - wie allgemeine Marktzahlen belegen - auf 6.714 Euro anstieg. Dieser von den DER KREIS Küchenspezialisten erreichte deutliche Zuwachs unterstreicht die Bedeutung von individuell geplanten, hochwertigen Küchen für die Endverbraucher und den Trend, dass verstärkt im oberen Qualitäts- und Preissegment sowie in der qualitätsbewussten Mitte investiert wird. Dazu beigetragen hat auch die von DER KREIS vor Jahren gestartete Initiative, die Küche in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, die auch in 2016 starke Beachtung fand. Einmal mehr zeigt sich, dass Qualität und Beratung die Fläche schlägt, was auch durch die Marktzahlen belegt wird: So konnte die Menge der verkauften Küchen deutlich geringer ansteigen als der Wert pro verkaufter Küche. Anders ausgedrückt: Höherwertige Qualitätsküchen vom Küchenspezialisten liegen eindeutig im Trend.

Die organische Gesamtentwicklung des DER KREIS Systemverbunds lässt sich zudem am stabilen Mitgliederwachstum der einzelnen Verbundgruppen ablesen. Vorteile bei den Einkaufskonditionen sowie bedarfsgerechte, individuelle Dienstleistungen, die den Küchen- und Badspezialisten stärken, bildeten die entsprechenden Faktoren für den Zuspruch durch die Mitgliedsunternehmen. Dementsprechend erhöhte sich die Anzahl der Mitglieder in Europa auf 2.931 (im Vorjahr: 2.832).

"2016 war insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr für DER KREIS. Hierfür danke ich allen, die ihren Beitrag hierzu geleistet haben, insbesondere allen Mitgliedsunternehmen, Partnern aus der Industrie, Dienstleistern und Mitarbeitern", sagte Ernst-Martin Schaible, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS.

Die ersten Monate des laufenden Jahres

Die positive Stimmung von 2016 setzt sich auch in 2017 fort. Hierzu gehört in erster Linie die nochmals angestiegene gute Konsumlaune, die vor allem durch eine stabile Arbeitsmarktlage und einer Entlastung des Budgets der Bürger - bedingt durch die sich auch weiterhin auf niedrigem Niveau bewegenden Energiepreise - genährt wird. Unterstützt wird diese Tendenz durch die Geldpolitik der EZB, die den Markt mit billigem Geld flutet, was dazu führt, dass die Finanzie-rungskosten und die Zinsen auf Guthaben gleichermaßen stark ab-gesunken sind. Beides führt zu einer weiteren Stimulation des privaten Konsums und hierbei vor allem zu Investitionen in das Wohnen und in die Gestaltung der eigenen vier Wände.

"Die Küchen- und Badkonjunktur wird nicht zuletzt vom wachsenden Wohnungsbau und dem Trend nach Renovierungen der eigenen vier Wände profitieren, der zu einer weiteren Erhöhung der Nachfrage nach individuell geplanten Küchen und Bädern sowie im Innenausbau führen wird. Alles in allem ist für 2017 eine weiterhin positive Entwick-lung zu erwarten, dieser Trend lässt sich an den Zahlen der ersten Monate im DER KREIS Systemverbund ablesen, hier konnten wir den Umsatz nochmals steigern", so Ernst-Martin Schaible.

Unter folgendem Link finden Sie die Bilder zur Veranstaltung: http://www.derkreis.com/index.php?&id=2889

