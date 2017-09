Weltweit erster Stream Store in Alkmaar lädt zum Besuch ein

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Eine echte Weltneuheit: Der niederländische Käsehändler Kaan's Kaashandel und ABN AMRO haben heute im niederländischen Alkmaar den weltweit ersten Stream Store eröffnet. Der Stream Store ist ein Omnichannel-Experiment, bei dem Kunden Käseköstlichkeiten in Echtzeit bestellen können, so als wären Sie tatsächlich im Geschäft. ABN AMRO hilft bei der Optimierung dieses neuen Geschäftsmodells, das den Komfort und das Eiltempo eines Webshops perfekt mit der Expertise, Authentizität und dem Kauferlebnis des stationären Handels kombiniert.

Kaan's Kaashandel wird seine Produkte bis zum 30. September 2017 auf seiner Website anbieten. Im weltweit ersten Stream Store haben die Online-Kunden eine Echtzeitsicht des Geschäfts und des Personals und können den Einkauf mit einem Live-Chat beginnen. Die Kommunikation mit Kaan und seinem Team funktioniert per Video-Link. Kunden erhalten Rezeptvorschläge und können sogar live zusehen, wie ihr Käse geschnitten und verpackt wird. Durch Antippen eines Käses im virtuellen Shop kann man Produktbeschreibungen lesen.

Kaan's Kaashandel verfügt über einen treuen lokalen Kundenstamm, beliefert aber auch deutsche und ausländische Touristen. "Den traditionellen Handel betreiben wir schon seit vielen Jahren, aber wir wollten auch mit den modernen Zeiten mithalten", sagte Kaan. "ABN AMRO hat uns überredet, an diesem Experiment teilzunehmen. Wir haben noch keinen wirklichen Internetauftritt, was uns zur Teilnahme motiviert hat. Ich hoffe, dass wir durch den Stream Store den Online-Verkauf unserer Käsespezialitäten ankurbeln können. Alkmaar ist berühmt für seinen Käse, und mit dieser neuen Technologie sind wir in der Lage, unsere Käseköstlichkeiten auch an internationale Kunden zu liefern."

Laut Aussage von ABN AMRO lebt der stationäre Handel von unabhängigen Einzelhändlern, die sich aber oftmals einer massiven Konkurrenz durch Webshops gegenübersehen. Dazu kommt, dass viele dieser Einzelhändler diesen Omnichannel-Ansatz als eine entfernte Zukunftsvision sehen. "Wir haben dieses Experiment angestoßen, um das Kundenerlebnis aufzuwerten. Dazu verbinden wir den authentischen Charakter eines stationären Käseladens mit dem Komfort und dem Eiltempo eines Webshops", sagte Henk Hofstede, Retail Sector Banker bei ABN AMRO. "So können unabhängige Einzelhändler an Innovation teilhaben und sich hoffentlich Inspiration holen."

