Friendly Reminder: Vorstellung der repräsentativen Studie von Kantar EMNID im Auftrag der Zeitschrift ELTERN am 8. Mai 2017

Hamburg (ots) - Familie 2017: Wir wollen die Wahl haben!

Montag, 08. Mai 2017, 11.00 Uhr im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Raum 3-4

Am 24. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Die Parteien überschlagen sich im Vorfeld mit Versprechen für bessere Familienförderung - von kostenloser Kita bis hin zu Kindergrundsicherung. Aber: Was wollen Mütter und Väter wirklich? Wie leben und wie arbeiten sie? Wo brauchen sie Unterstützung vom Staat? Was erwarten sie von der Politik?

Die Zeitschrift ELTERN hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID mit einer repräsentativen Studie beauftragt, für die 1.000 Frauen und Männer mit Kindern bis 10 Jahren zu diesen Themen befragt wurden. Die Antworten offenbaren Wünsche und Bedürfnisse von Familien in Deutschland, die teilweise deutlich von den Annahmen der Politik abweichen.

Die Ergebnisse der Studie werden Ihnen Marie-Luise Lewicki, Chefredakteurin ELTERN, Oliver Steinbach, stellvertretender Chefredakteur ELTERN, sowie Prof. Dr. phil. Barbara Thiessen, Professorin an der Fakultät für Soziale Arbeit, Hochschule Landshut, am 8. Mai 2017 im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen.

Wir freuen uns über Ihr Kommen und bitten um Akkreditierung per Antwortfax oder per E-Mail an: haesler.isabelle@guj.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Gruner+Jahr, ELTERN, übermittelt durch news aktuell