Erfurt (ots) - Am 12. Mai eines jeden Jahres gilt den engagierten Fachkräften traditionell der besondere Dank ihrer Einrichtungen. Es ist der Geburtstag der Britin Florence Nightingale, Begründerin der modernen Pflege. "Die Altenpflege ist ein Beruf mit Zukunft. Auch im Zeitalter der Digitalisierung braucht es engagierte Menschen, die alte Menschen professionell und liebevoll pflegen", erklärt die thüringische Landesvorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), Margit Benkenstein, die auf die steigende Nachfrage nach Pflegeleistungen hinweist. Durch die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade zu Jahresbeginn konnten allein in Thüringen 500 neue Stellen geschaffen werden.

Wer gerne mit älteren Menschen arbeitet, erlebt die Altenpflege als erfüllenden Beruf mit guten Aufstiegschancen. In Thüringen gibt es derzeit fast 100.000 pflegebedürftige Menschen, von denen jeder zweite von seinen Angehörigen versorgt wird. Deren Zahl nimmt aber bei gleichzeitiger Alterung der Gesellschaft ab, so dass der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften weiter steigt. "Auch wenn die Zahl der Neueinstellungen in Pflege- und Gesundheitsberufen 2016 weit über dem Durchschnitt anderer Berufsfelder in Thüringen lag, dürfen wir nicht nachlassen, in Ausbildung und Umschulung zu investieren", betont Margit Benkenstein.

Vor allem bei der Umschulung unterscheidet sich die Förderbereitschaft von Arbeitsagentur zu Arbeitsagentur. Hier wünscht sich der bpa mehr vergleichbare Umsetzungsstandards. Auch das Dauerthema des Lohngefälles zwischen Ost und West und die damit verbundene Abwanderung bestimmt weiter die Verhandlungen über die Pflegesätze mit den Kassen.

Die relevanten Gesetze zur Pflege werden allerdings in Berlin gemacht. Deshalb bittet der bpa Thüringen die Bundestagskandidaten im Vorfeld der Wahlen am 29. August in Erfurt zu einer zentralen Pflegediskussion. "Pflege muss für eine Regierungspartei zentrales Thema sein. Dabei darf auch nicht der Aspekt der Pflegeeinrichtungen als wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber aus den Augen verloren werden. Jede zweite Einrichtung wird von privaten Anbietern betrieben, in der Regel Familienunternehmen. Hier braucht es vernünftige Rahmenbedingungen. Darüber werden wir sprechen", so Margit Benkenstein.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

