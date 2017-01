Leipzig (ots) - Sachsens Pflegewirtschaft steht in den nächsten Jahren vor existenziellen Herausforderungen. Hierin waren sich die über 200 Teilnehmer, hauptsächlich mittelständische Träger von Pflegeeinrichtungen sowie Gäste der Politik und der Leistungsträger, auf dem Siebenten Sächsischen Unternehmertag Pflege des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Dresden einig. Grund hierfür ist u.a. das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III), das die Kommunen stärker in die Steuerung des Pflegemarktes einbindet. Von elementarer Bedeutung für die Pflegeeinrichtungen sind auch die im Gesetz vorgesehene Ausweitung der Kontroll- und Nachweispflichten sowie die Ausschaltung des Wettbewerbs um die Kosten, zum Nachteil der Pflegebedürftigen und Angehörigen sowie der Sozialhilfeträger.

"Wie sich diese Regelungen in der Praxis auswirken und ob die Berücksichti-gung eines Unternehmerrisikos tatsächlich geeignet ist, die Existenz gerade familiengeführter Einrichtungen zu sichern und obendrein ausreichend Anrei-ze liefert, in den dringend notwendigen Ausbau der pflegerischen Infrastruktur zu investieren, werden zukünftig zentrale Fragen sein", kommentiert der bpa-Landesvorsitzende Dr. Matthias Faensen. Gleichzeitig forderte er die Teilnehmer auf, die sich bietenden Chancen der Pflegestärkungsgesetze zu nutzen und aktiv das Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort zu suchen: "Treten Sie von sich aus in Kontakt mit den Kommunen. Häufig lassen sich für alle Beteiligten auf diese Weise ganz pragmatisch und unbürokratisch gemeinsame Projekte realisieren", so Dr. Faensen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 600 in Sachsen) die größte Interessen-vertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Ju-gendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

