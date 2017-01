Erfurt (ots) - Auf seinem Jahresempfang in Erfurt am 12. Januar 2017 hat der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) die Herausforderungen für das neue Jahr skizziert. Im Beisein von Gesundheitsministerin Heike Werner und dem Geschäftsführer des bpa, Herbert Mauel, bezeichnete die bpa-Landesvorsitzende Margit Benkenstein den Fachkräftemangel als größte Herausforderung für die Sicherung einer guten pflegerischen Versorgung.

In keiner anderen Branche in Thüringen wurden im abgelaufenen Jahr so viele Stellen geschaffen wie in der Pflege und im Sozialwesen. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Freistaat laut Agentur für Arbeit um 4,9 Prozent auf jetzt 64.300, ein Wachstum von 4,9 Prozent. Die Zahl aller Beschäftigten in Thüringen stieg dagegen lediglich um 0,6 Prozent. Doch dies sei nur die eine Seite der Medaille, so die Landesvorsitzende des bpa, Margit Benkenstein: "Alle Beteiligten wissen, dass der steigende Bedarf an Pflegekräften nur noch gedeckt werden kann, wenn wir konkurrenzfähige Löhne zahlen können. Dies gelingt nur, wenn die Pflegesätze steigen, und zwar analog zu denen im Westen", lautete ihr pragmatischer Lösungsansatz.

Als Gift für den Fachberuf Altenpflege bezeichneten Benkenstein und Mauel die geplante Zusammenlegung der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflegeausbildung, die auf Bundesebene immer noch nicht vom Tisch ist. Die Thüringer Landesregierung hatte sich ebenfalls gegen das Vorhaben ausgesprochen, da dadurch die Qualität der spezialisierten Ausbildungsberufe leiden würde. Benkenstein dankte Ministerin Werner für ihre klare Position und bat die Landesregierung gleichzeitig erneut, das Schulgeld in privaten Altenpflegeschulen zu streichen, um die Attraktivität des Berufs für junge Menschen zu steigern.

Der Start der dritten Stufe der Pflegereform mit neuen Pflegegraden und mehr Angeboten für Pflegebedürftige zum 1. Januar ist laut Benkenstein nur teilweise gelungen: "Obwohl seit Langem bekannt, haben die Krankenkassen es nicht geschafft, allen Pflegebedürftigen ihre neuen Einstufungen zukommen zu lassen. So blieb die Aufklärungsarbeit an uns hängen, was den ohnehin herausfordernden Arbeitsalltag weiter erschwert."

Heike Werner, die Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, sagte in ihrem Grußwort: "Menschen in Pflegeberufen leisten einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft. Ihnen gebührt deshalb nicht nur großer Dank, sondern auch eine entsprechende Vergütung."

Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst kündigte bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel Wahlprüfsteine an, die auch in Thüringen mit den Kandidatinnen und Kandidaten diskutiert werden: "Gute Pflege braucht gute Rahmenbedingungen, damit unsere mehr als 9.500 Mitglieder attraktive Angebote machen können."

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

