Leipzig (ots) - Die. Pflegestärkungsgesetze und der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bringen im Jahr 2017 zahlreiche Neuerungen für die Arbeit in der Pflege mit sich. Die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen stellt die Landesgruppe Sachsen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) am 18. Januar 2017 in den Mittelpunkt des 7. Sächsischen Unternehmertages Pflege, der im Hotel Elbflorenz in Dresden stattfindet.

"Die Pflegeheime und ambulanten Dienste stehen vor der größten Reform seit Einführung der Pflegeversicherung", erklärt Dr. Matthias Faensen, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen. "Es gilt ab sofort, den neuen Begriff von Pflegebedürftigkeit und das neue Begutachtungsverfahren in die Praxis umzusetzen. Aus bisher drei Pflegestufen gehen fünf Pflegegrade hervor. Individuelle Gesundheitsprobleme können so mehr Berücksichtigung finden. Das verändert die Versorgung des Pflegebedürftigen und somit die Leistungserbringung unserer Mitgliedsunternehmen."

In den Fachvorträgen des Unternehmertages geht es zunächst um die Einordnung des neuen Pflegestärkungsgesetzes in die Reihe bestehender Regelungen und die wichtigsten Neuerungen. Hierüber wird der Fachanwalt für Verwaltungsrecht Jörn Bachem referieren. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff verbunden ist ein neues Begutachtungsverfahren, das sich nach dem Grad der Selbstständigkeit bzw. der notwendigen Unterstützung eines Menschen richtet. Dr. Sabine Antonioli stellt vor, wie das Neue Begutachtungsassessment (NBA) umgesetzt wird. Sie ist Leitende Ärztin beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung im Freistaat Sachsen.

Zudem haben die Reformen zahlreiche Auswirkungen. Zum Unternehmertag beleuchten die Akteure die Chancen und Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Sicht der Pflegeanbieter legt bpa-Geschäftsführer Bernd Tews dar. Für die Pflegekassen spricht Dirk Zimmermann, Geschäftsbereichsleiter Pflege/ Häusliche Krankenpflege der AOK PLUS.

Bereits einen Tag vorher, am 17.1.2017, wählt der bpa Sachsen zudem turnusgemäß seinen neuen Vorstand und lädt zum Neujahrsempfang.

Die Pflegeexperten des bpa Sachsen stehen während des Neujahrsempfangs und des 7. Sächsischen Unternehmertages Pflege gern für Gespräche bereit. Bitte teilen Sie uns Ihre Interviewwünsche im Vorfeld mit, damit Ihr Gesprächspartner zur passenden Zeit zur Verfügung steht.

Neujahrsempfang

Datum: 17. Januar 2017 Zeit: ab 18 Uhr Ort: Restaurant CHIAVERI im Sächsischen Landtag Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden

7. Sächsischer Unternehmertag Pflege

Datum: 18. Januar 2017 Zeit: 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr Ort: Hotel Elbflorenz Rosenstraße 36 01067 Dresden

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 600 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

