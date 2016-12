Hamburg (ots) - "Viele Pflegebedürftige in Hamburg werden erst zu Weihnachten wissen, in welchen Pflegegrad sie ab dem kommenden Jahr eingestuft werden. Das ist zu kurzfristig." Diese Kritik hat die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Karin Kaiser bei der Mitgliederversammlung ihrer Landesgruppe geäußert. Für die stationären Pflegeeinrichtungen sei so bereits das Problem entstanden, dass sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner schon Anfang des Monats über die künftigen Pflegekosten informieren mussten, ohne die neuen Einstufungen zu kennen.

"Die Pflegekassen müssen den Betroffenen schnell Klarheit verschaffen und die Mitteilung über die Einordnung in einen der fünf neuen Pflegegrade nicht so lange wie möglich hinauszögern", fordert Kaiser. Gerade bei einer so großen Umstellung wie dem Wechsel zu einem vollständig neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff bräuchten alle Beteiligten Rechtssicherheit und eindeutige Planungsgrundlagen. "Offenbar haben einzelne Pflegekassen ihre Hausaufgaben nicht rechtzeitig erledigt und wollen den zusätzlichen Aufwand nun den bpa-Mitgliedsunternehmen und unseren Bewohnerinnen und Bewohnern aufbürden", so Kaiser abschließend.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 360 in Hamburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell