Wiesbaden (ots) - Technischer Fortschritt wird auch die Pflege zunehmend verändern. Wie Assistenzsysteme Pflegebedürftige und vor allem Pflegende unterstützen können und dabei zentrale ethische und berufspraktische Grundsätze bewahrt werden, diskutieren Pflegeunternehmer, Zukunftsforscher, Politiker und Robotik-Experten auf dem 5. Hessischen Fachkongress des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) am 30. November 2016 in Bad Homburg.

Dass die Technik dabei den Menschen dienen muss, wird Franz Müntefering aufzeigen. Der ehemalige Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und jetzige Vorsitzende der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V.) ist für einen Impulsvortrag und eine Diskussionsrunde auf dem Kongress zu Gast.

Wie sich die Arbeit insgesamt verändert und wie technische Hilfestellungen in der ambulanten und stationären Pflege schon heute und vor allem in naher Zukunft genutzt werden, stellen praxisnahe Vorträge dar - unter anderem von Zukunftsforscherin Birgit Gebhardt.

Im Spannungsfeld zwischen dem technisch Möglichen und dem von Menschen Gewünschten gehen Referenten und private Pflegeunternehmen am Kongresstag den zentralen Fragen dieser Entwicklung nach: Wie stellen wir sicher, dass die Wünsche und die Würde der Pflegebedürftigen im Vordergrund stehen und nicht das technisch Machbare? Was können wir in Zukunft und was wollen die, die pflegen und die gepflegt werden?

Wir laden Sie herzlich ein, den 5. Hessischen bpa-Fachkongress Pflege zu "Pflege 4.0" am 30. November 2016 ab 10 Uhr im Kurhaus Bad Homburg (Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe) zu besuchen und dort Ansprechpartner aus Politik, Wissenschaft und Pflegepraxis zu vielen interessanten Themen zu finden. Einen Tagesablauf finden Sie auf der bpa-Homepage unter LandesgruppenHessenAktuelles. Am Rande des Kongresstages sind jederzeit Gespräche mit Referenten, bpa-Vertretern und Praktikern aus der Pflege möglich. Gerne können Sie uns Ihre Themenwünsche auch vorab mitteilen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 1.100 in Hessen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.

