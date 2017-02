DGAP-News: Erfolgreiche Neustrukturierung der Finanzierung bei Kontron

DGAP-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Finanzierung Erfolgreiche Neustrukturierung der Finanzierung bei Kontron 03.02.2017 / 18:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Augsburg, 03. Februar - Kontron, ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT), hat mit der erfolgreichen Neustrukturierung der Finanzierung die Grundlage für die effektive Weiterführung der operativen Restrukturierung gelegt. Die Durchfinanzierung wurde mit überwiegend neuen Finanzierungspartnern sowie durch eine Finanzierungszusage der S&T AG sichergestellt. Beratend unterstützt wurde Kontron in dem Finanzierungsprozess von der M&A- und Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft benten capital GmbH & Co. KG aus Stuttgart. Der gesamte Finanzierungsprozess wurde in einem Zeitraum von nur rund vier Monaten von der ersten Ansprache über die Auswahl der neuen Finanzierungspartner bis hin zur Implementierung der Finanzierung umgesetzt. Hierzu Herr Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der Kontron AG: "Die enge Zusammenarbeit des Kontron-Finanzbereichs um Dr. Thomas Riegler und Stefan Franke mit dem Team von benten capital und deren verantwortlichen Partner Dr. Florian Eisele ermöglichten die schnelle Umsetzung. Nach der Sicherstellung der Finanzierung konzentrieren wir uns nun voll auf die Umsetzung der operativen Restrukturierung." ### Über benten capital: benten capital GmbH & Co. KG ist eine der führenden, unabhängigen M&A- und Corporate-Finance-Beratungen für den Mittelstand im süddeutschen Raum. Die fünf operativ tätigen Partner und vier Senior Advisor verfügen über langjährige und komplementäre Finanzierungs- und Transaktionserfahrung als Investmentbanker, Wirtschaftsprüfer, Strategieberater und aus Führungspositionen in Industrieunternehmen. Mit Standorten in Stuttgart und Wiesbaden berät benten capital mittelständische Unternehmen ebenso wie Konzerne bei Unternehmensverkäufen, zukäufen und Fragen der Unternehmensfinanzierung. Ein weltweites Netzwerk zu relevanten Strategen, Finanzinvestoren, M&A-Partnern und Finanzierern erlaubt die Realisierung von Transaktionen über sämtliche Kontinente hinweg. Über Kontron: Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie und bietet als Vorreiter für sichere Plattform-Lösungen im Bereich des Internets-der-Dinge ein kombiniertes Portfolio an Hardware, Middleware und Services. Mit seinen richtungsweisenden Standardprodukten und lösungsspezifischen Plattformen ermöglicht Kontron neue Technologien und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership, Produktlanglebigkeit sowie ganzheitlich optimierten Applikationen auf Basis führender, hoch zuverlässiger Embedded Technologie. Kontron ist ein börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien sind im Prime Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "KBC" gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de Für weitere Informationen: Alexandra Habekost Head of Investor Relations & Corporate Communications Kontron Tel: +49 (0) 821 4086-114 alexandra.habekost@kontron.com -------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Lise-Meitner-Straße 3-5 86156 Augsburg Deutschland Telefon: 00498214086114 Fax: 00498214086122 E-Mail: Alexandra.Habekost@kontron.com Internet: www.kontron.com ISIN: DE0006053952 WKN: 605395 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 541851 03.02.2017