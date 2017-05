SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller von Visteon erhält Innovationspreis des deutschen Center of Automotive Management

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Branchenführender Cockpit-Domain-Controller wird mit Innovationspreis für bahnbrechenden sicherheitsfokussierten und zentralisierten Ansatz ausgezeichnet

- Erste SmartCore(TM) Markteinführungen erfolgen von 2018-2020 bei europäischen und chinesischen Automobilherstellern und festigen die marktführende Position von Visteon im neuen Segment der Cockpit-Domain-Controller

Die Visteon Corporation (NYSE: VC), ein führender Anbieter von Cockpit-Elektroniklösungen, wurde vom deutschen Center of Automotive Management (CAM) für das Jahr 2017 für seinen marktführenden SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller mit dem bedeutenden Preis in der Kategorie "Innovationsstärkster Zulieferer in der Kategorie Interface und Vernetzung" ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgte am 4. Mai im Tower 185 in Frankfurt bei einer Feier, zu der das CAM gemeinsam mit PricewaterhouseCooper (PwC) Automotive eingeladen hatte.

Den Preis für Visteon nahm Chief Technology Officer Markus Schupfner von Prof. Dr. Stefan Bratzel vom CAM und von Felix Kuhnert von PwC Automotive, Europa, als Anerkennung für die sicherheitsfokussierte Konsolidierung elektronischer Steuergeräte (Electronic Control Unit, ECU) mit dem SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller und für den damit verfolgten zentralisierten Ansatz entgegen. Visteon ist der einzige Zulieferer, der einen integrierten Domain-Controller für den automobilen Einsatz anbietet, mit dem es möglich ist, mehrere Cockpit-Domänen über ein SoC-System (System on Chip) und eine einzelne Schnittstelle zum Fahrer zu bedienen.

Das Center of Automotive Management (CAM) ist ein unabhängiges, wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung sowie für strategische Beratung an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach. Mit den automotiveINNOVATIONS Awards, die gemeinsam mit PwC Europe organisiert und in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen werden, zeichnet das CAM bahnbrechende Innovationen im globalen Automobilsektor aus.

"Wir freuen uns sehr über den Preis für den einzigartigen Ansatz unserer SmartCore(TM) Lösung, mit der wir die Konsolidierung der schnell voranschreitenden Verbreitung von ECUs in modernen vernetzten Fahrzeugen vorantreiben und dem Markt eine zukunftssichere Basis für einen zentralisierten Cockpit-Domain-Controller anbieten", sagte Markus Schupfner. "SmartCore(TM) wurde entwickelt, um durch eine nahtlose, intuitive Benutzeroberfläche für digitale Cockpits die Fahrerinteraktion zu vereinfachen und ein optimales Benutzererlebnis zu schaffen. Gleichzeitig reduzieren wir für die Automobilhersteller die Kosten, die mit fahrzeugintegrierten Elektroniklösungen und Komplexitätsanforderungen verbunden sind."

Visteon arbeitet eng mit europäischen und chinesischen Automobilherstellern an der Markteinführung dieser branchenführenden Technologie. Ein europäischer Hersteller führt 2018 die erste auf SmartCore(TM) basierende Lösung für eine globale Fahrzeugplattform ein. Die Plattform wird zunächst die Bereiche Fahrerinformation, Infotainment und Konnektivität abdecken. Für zukünftige Modelljahre ist eine Erweiterung durch fortschrittliche 3D-Displays und Head-Up-Displays mit Augmented Reality geplant.

Smartcore(TM) soll auch in einem neuen SUV eines chinesischen Automobilherstellers eingesetzt werden, dessen Markteinführung ebenfalls für 2018 angesetzt ist.

"SmartCore(TM) findet bei den globalen Automobilherstellern weiterhin großes Interesse, da wir mit dieser vollständig skalierbaren Lösung eine Marktlücke füllen. Gleichzeitig erfüllen wir nicht nur die aktuellen Anforderungen zur ECU-Konsolidierung im Cockpit, sondern bieten auch eine Lösung für zukünftige Entwicklungen, wie cloud-basierte Anwendungen oder Fahrerassistenzsysteme", ergänzte Schupfner.

Die SmartCore(TM) Architektur ist vollständig skalierbar und bietet durch die Virtualisierung der verschiedenen Kerne und kontrollierten Firewalls ein Maximum an Cybersicherheit. Dies ermöglicht die Realisierung eigenständiger Funktionsdomänen mit unterschiedlichen Anforderungen an die funktionale Sicherheit, wie Fahrerinformation, Infotainment, Konnektivität und Fahrerassistenzsysteme. Gleichzeitig ist die Lösung für die Integration zukünftiger Funktionsbereiche offen, die separat und sicher integrierbar sind.

Über Visteon

Visteon ist ein globales Unternehmen, das für die meisten der weltweit führenden Automobilhersteller innovative Cockpit-Elektronikprodukte und Lösungen für vernetzte Autos entwickelt und produziert. Visteon ist ein führender Anbieter von Kombi-Instrumenten, Head-Up-Displays, Informationsanzeigen, Infotainment- und Audio-Systemen sowie Telematiklösungen und SmartCore(TM) Cockpit-Domänencontrollern. Darüber hinaus liefert Visteon eingebettete Softwarelösungen für die Konnektivität von Multimedia-Geräten und Smartphones für die globale Automobilindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens, das an über 40 Standorten in

19 Ländern zirka 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan. Visteon erzielte 2016 einen Umsatz von 3,16 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.visteon.com.

