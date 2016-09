Schlanker und flexibler in die Zukunft: Aus der Dr. Klein & Co. AG werden zwei Unternehmen

Lübeck (ots) - Überführung des bisherigen Geschäftsbereichs Institutionelle Kunden der Dr. Klein & Co. AG in eigenes Unternehmen - Aufnahme der Geschäftstätigkeit der DR. KLEIN Firmenkunden AG zum 1.10.16

Seit mehr als 60 Jahren berät Dr. Klein Firmenkunden, insbesondere aus den Bereichen Wohnungswirtschaft und Gewerbeimmobilien, rund um das Thema Finanzen. Seit fast 20 Jahren ist Dr. Klein in einem eigenen Geschäftsbereich mittlerweile auch Partner für die Finanzen von Privatkunden. Beide Geschäftsbereiche haben für ihre jeweiligen Kundengruppen in den letzten Jahren immer neue Angebote und Geschäftsmodelle entwickelt und sind dabei stark gewachsen. Bisher wurden Privat- und Firmenkunden in der gemeinsamen Gesellschaft Dr. Klein & Co. AG betreut. Doch die Zielgruppen und ihre Bedarfe sind sehr unterschiedlich. Um die Bereiche noch näher und flexibler am Markt und an ihren jeweiligen Kunden agieren zu lassen, wird Dr. Klein nun in zwei Unternehmen aufgespalten.

Mit Ablauf des 30. September wird die neu gegründete DR. KLEIN Firmenkunden AG sämtliche Geschäftstätigkeiten des bisherigen Geschäftsbereichs Institutionelle Kunden der Dr. Klein & Co. AG übernehmen. Den Vorstand der DR. KLEIN Firmenkunden AG bilden zwei, die den Firmenkundenbereich bisher schon maßgeblich geprägt haben: Neben Hans Peter Trampe, der den Geschäftsbereich bereits seit 2002 leitet und schon Vorstandsmitglied der Dr. Klein & Co. AG war, ist Peter Stöhr, langjährige Leiter des Geschäftsfeldes Finanzierung und seit 2003 bei Dr. Klein, in den Vorstand berufen worden.

"Für unsere Kunden ändert sich eigentlich nichts", erklärt Trampe, Vorstand der alten und neuen Gesellschaft. "Ihre Ansprechpartner bleiben. Aber wir können nun mit unserer kleineren, beweglicheren Einheit noch besser agieren und reagieren." Die Aufteilung sehen die beiden Vorstände der neuen Firmenkunden AG daher als einen sinnvollen Schritt, um die Geschäftsmodelle klarer zu strukturieren und unnötige Abstimmungsschleifen zu eliminieren. Neu-Vorstand Stöhr ergänzt: "Wir haben unsere Angebotspalette rund um die Immobilie mit Consulting-Dienstleistungen, Versicherungsmanagement, unserem Management-Informationssystem mywowi und zuletzt dem Bereich Immobilien-Investment bereits deutlich erweitert. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Nun sind wir so aufgestellt, dass wir auch zukünftig schlank auf Kundenbedürfnisse eingehen und neue Geschäftsmodelle entwickeln können."

Pünktlich zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der DR. KLEIN Firmenkunden AG geht im Laufe des 30. Septembers unter www.drklein-firmenkunden.de auch die neue Webseite des Unternehmens online.

