Aktuelle europaweite Befragung unter Psychiatern: Jeder dritte Arzt klärte Patienten mit Schizophrenie nicht direkt über alle Therapieoptionen auf

Neuss (ots) - Für 80 Prozent der Psychiater steht der Aufbau einer engen und vertrauensvollen Beziehung zu ihren Patienten mit Schizophrenie im Mittelpunkt. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer europaweiten Umfrage unter 347 Psychiatern.* Auf die Frage nach dem Therapiegespräch gab rund ein Drittel (34 %) der Teilnehmer an, die Aufklärung über das vollständige Angebot an Behandlungsoptionen hinauszuschieben. Jeder fünfte Psychiater äußerte, die Diskussion über verschiedene Therapien einzuschränken, um die Beziehung zum Patienten nicht zu gefährden. Dem gegenüber stehen die Erkenntnisse aus einer Umfrage mit Patienten und deren Bezugspersonen aus dem Vorjahr**: Ein Viertel der Patienten (27 %) fühlte sich hinsichtlich der verfügbaren Therapieoptionen unzureichend informiert. Beide Umfragen wurden vom forschenden Pharmaunternehmen Janssen initiiert.

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse aus beiden Umfragen könnte zum einen erklären, weshalb sich viele Patienten und deren Betreuungspersonen unzureichend über die verfügbaren Therapieoptionen aufgeklärt fühlen. Zum anderen lässt sich erkennen, dass ein offener Dialog zwischen Patienten und Psychiatern möglicherweise eine Chance ist, die therapeutische Beziehung zu stärken.

Umfrage zeigte: vertrauensvolle Beziehung als Behandlungsziel

Janssen beauftragte im Jahr 2017 die Online-Umfrage "Open Minds" unter 347 Psychiatern aus acht europäischen Ländern. Ziel dieser war, die Therapiegespräche zwischen Psychiatern und deren Patienten mit Schizophrenie genauer zu untersuchen. Die Antworten ergaben, dass für 80 Prozent der Psychiater der Aufbau einer engen und vertrauensvollen Beziehung zum Patienten im Mittelpunkt stand - ein wichtiges Behandlungsziel, das auch in der Leitlinie verankert ist. "Ein gutes Verhältnis zu ihrem Arzt gibt Menschen mit einer chronischen Erkrankung Rückhalt", so Dr. Michael von Poncet, Medizinischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung von Janssen. "Der Arzt kann als wichtige Vertrauensperson seinen Patienten helfen, im Alltag zurecht zu kommen und zu lernen, mit ihrer Krankheit zu leben."

Ebenfalls in der Leitlinie festgehalten ist die intensivierte Aufklärung über Krankheits- und Behandlungskonzepte.(1) In der Umfragen gab ein Drittel (34 %) der Befragten an, die Patienten nicht direkt über das vollständige Angebot an Therapieoptionen zu informieren. 22 Prozent der Ärzte begründeten die Zurückhaltung damit, die Beziehung zum Patienten nicht gefährden zu wollen. Auf der anderen Seite wurde die offene Diskussion gerade von Ärzten in Deutschland als wichtiges Behandlungsziel bewertet (88 %). Nur die Faktoren Adhärenz und Rückfallprophylaxe erreichten hier mit je 92 Prozent einen höheren Stellenwert.

Bedürfnisse von Arzt und Patienten vereinen

"Es ist unbedingt notwendig, Schizophrenie-Patienten alle Informationen zu vermitteln, die sie zur optimalen Behandlung ihrer Erkrankung brauchen, damit sie eine Chance auf ein erfülltes Leben haben", sagt PD Dr. Stephen Heres, Oberarzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum der Technischen Universität München. "Hierzu gehören Informationen zu den verschiedenen Behandlungsoptionen, jeweils mit ihren Vor- und Nachteilen."

Den Wunsch nach einem offenen Dialog ergab auch eine Befragung von Schizophreniepatienten und ihren Betreuungspersonen im Jahr 2016 unter dem Titel "Talking About Treatment in Schizophrenia: A Patient and Carer Survey", die der Facharzt-Umfrage vorangegangen war. Demnach scheint vor allem die Aufklärung der Patienten und ihrer Betreuungspersonen hinsichtlich der verfügbaren Therapieoptionen sowie ihre Einbindung in therapeutische Entscheidungen unzureichend zu sein. 27 Prozent der Patienten und 25 Prozent der sie betreuenden Menschen meinten, nicht über alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informiert worden zu sein. Rund 37 Prozent der Patienten war mit der bestehenden Medikation unzufrieden oder sehr unzufrieden. Dies deutet darauf hin, dass eine umfassende Aufklärung über Behandlungsoptionen den Behandlern die Möglichkeit eröffnen kann, die Beziehung zu ihren Patienten zu festigen.

Positive Auffassung zur Zukunft der Patienten

Zur Zukunft ihrer Patienten hatten Psychiater eine positive Auffassung, wie die Facharztumfrage widerspiegelt: Über 80 Prozent (85 % der Gesamtumfrage und 82 % für Deutschland) waren der Meinung, dass Patienten, die in Behandlung bleiben, funktionsfähige Beziehungen haben können. 69 Prozent glaubten, dass Patienten mit den derzeit zugänglichen Behandlungsoptionen familiäre und freundschaftliche Kontakte erhalten können. Die Hoffnung, dass es für die Erkrankung zukünftig eine Heilung geben wird, hatten 84 Prozent der Psychiater in Deutschland.

Über Schizophrenie

Schizophrenie ist eine komplexe und chronische Erkrankung des Gehirns, deren Symptome schwerwiegend sein und eine starke Beeinträchtigung darstellen können, die sich auf sämtliche Aspekte des Alltags der Betroffenen auswirkt. Sie betrifft Menschen aus allen Ländern, sozioökonomischen Gruppierungen und Kulturen. Sie tritt überall auf der Welt mit einer vergleichbaren Häufigkeit auf â^' fast einer von hundert Menschen entwickelt vor dem 60. Lebensjahr Schizophrenie, wobei Männer ein leicht erhöhtes Risiko aufweisen. Schizophrenie hat keine isolierte Ursache. Man geht davon aus, dass eine Mischung verschiedener Faktoren zum Entstehen der Krankheit beiträgt. Dabei scheinen sowohl genetische Faktoren als auch Umwelteinflüsse eine Rolle zu spielen. Symptome der Schizophrenie sind unter anderem Halluzinationen, Wahnvorstellungen, ein Mangel an emotionalen Reaktionen, sozialer Rückzug/Depressionen, Apathie sowie Antriebsmangel und Lustlosigkeit. Schizophrenie ist normalerweise eine lebenslange Erkrankung, es gibt jedoch Behandlungsmöglichkeiten, die Abhilfe schaffen. Klinische Ratgeber empfehlen eine optimale Behandlungskombination aus Psychopharmaka, Psychotherapie, psychischer Fortbildung und Selbsthilfe. Eine effektive Behandlung kann es den Betroffenen ermöglichen, ein erfüllteres und ausgeglicheneres Leben zu führen und eventuell in ihren Beruf oder ihr Studium zurückzukehren, selbständig zu leben und soziale Kontakte zu pflegen, was wiederum zur weiteren Genesung beitragen kann.

Informationen für Patienten mit Psychosen und ihre Angehörigen

Die E-Learning-Plattform www.psychose-wissen.de möchte Menschen mit Psychosen und deren Angehörige, Partner und Freunde zu Experten der Krankheit machen.# Auf der Website führt der Hamburger Psychiater Professor Dr. Martin Lambert Patienten und Angehörige auf strukturierte Weise durch sieben multimediale und interaktive Wissensmodule zu den Ursachen, der Diagnostik und der Therapie verschiedener Psychosen.

Janssen. Mehr leben im Leben.

Als Pharmasparte des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson entwickeln wir im Schulterschluss mit Partnern vor Ort und weltweit innovative Medikamente und ganzheitliche therapiebegleitende Behandlungskonzepte. Schwerpunkte unserer Arbeit sind Onkologie, Immunologie, Psychiatrie und Infektiologie. Damit wollen wir erreichen, was für Patienten wirklich zählt: alltägliche und besondere Momente so zu erleben, wie es vor der Diagnose selbstverständlich war. Weltweit sind über 40.000 Mitarbeiter für Janssen tätig; in Deutschland beschäftigt die Janssen-Cilag GmbH, Neuss, rund 800 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter: www.janssen.com/germany und www.mehr-leben-im-Leben.de.

* Die "Open Minds"-Umfrage wurde von der Marktforschungagentur Cello Health Insights unter 347 Psychiatern aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Ungarn, Schweden und der Türkei durchgeführt. Die Teilnehmer an dieser Online-Umfrage behandelten mindestens 20 Schizophrenie-Patienten pro Monat (mindestens 10 in Schweden und Ungarn).

** An der vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Fieldwork International in zwölf europäischen Ländern durchgeführten Umfrage "Talking About Treatment in Schizophrenia: A Patient and Carer Survey" nahmen 166 Erwachsene mit Schizophrenie und 468 sie betreuende Angehörige, Freunde oder Vormünder aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweden, der Schweiz, und Spanien teil.

# Das Psychoedukationsportal www.psychose-wissen.de wurde in Zusammenarbeit mit Janssen und unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Martin Lambert, Hamburg, entwickelt.

