Porsche Team Deutschland führt mit 2:0 in der Fed Cup-Relegation

Stuttgart (ots) - Gelungener Start für das Porsche Team Deutschland: In der schwierigen Fed Cup-Relegationspartie gegen die Ukraine führt die Mannschaft von Barbara Rittner nach dem ersten Spieltag mit 2:0. Julia Görges sorgte mit ihrem starken 4:6, 6:1, 6:4-Sieg gegen Elina Svitolina für den ersten deutschen Punkt, Angelique Kerber erhöhte vor 4.100 Zuschauern in der Porsche-Arena durch einen 6:1, 6:4-Erfolg gegen Lesia Tsurenko.

Den Anfang machte Julia Görges, die gegen die ukrainische Nummer eins Elina Svitolina einen guten Start hinlegte und sogar mit 3:1 in Führung ging. Von den anschließenden sechs Spielen konnte sie jedoch nur noch eines gewinnen, so dass der erste Satz nach 44 Minuten an die Nummer 13 der Weltrangliste ging. Die Bad Oldesloerin ließ sich davon aber nicht beeindrucken und sicherte sich den zweiten Durchgang in nur 33 Minuten mit 6:1. Zu Beginn des dritten Satzes dann eine Schrecksekunde: Julia Görges stürzt, schlägt sich den Kopf an und muss von Mannschaftsarzt Ulf Blecker behandelt werden. "Ich war einige Minuten lang etwas benebelt", sagt sie später in der Pressekonferenz. Die 28-Jährige findet jedoch den Fokus schnell wieder. Nach 2:02 Stunden verwandelt sie ihren ersten Matchball. "Der Fed Cup ist immer sehr emotional, das war ein ganz besonderes Match für mich. Ich bin stolz, den ersten Punkt für Deutschland geholt zu haben!"

Im zweiten Match des Tages dann der Auftritt der deutschen Nummer eins der Welt: Angelique Kerber hat es mit Lesia Tsurenko zu tun - die bisherigen beiden Begegnungen hatte die 29 Jahre alte Kielerin für sich entschieden. Auch dieses Mal gab sie sich keine Blöße, spielte ihre Routine geschickt aus und hatte das Match im Griff. Nach einer Stunde und neun Minuten bejubelten Angelique Kerber, das Porsche Team Deutschland und die Zuschauer in der Porsche-Arena die 2:0-Führung. "Es war schön, dass Jule vorgelegt hat und ich mit einem 1:0 im Rücken auf den Platz gehen konnte. Ich habe die Stimmung in der Halle aufgesaugt und mein Herz auf dem Platz gelassen", sagte Kerber anschließend.

Am morgigen Sonntag geht es ab 11.00 Uhr um die Entscheidung in der Relegationspartie Deutschland gegen die Ukraine. Dann treffen im Duell der Topspielerinnen Angelique Kerber und Elina Svitolina aufeinander, gefolgt von der Partie Julia Görges gegen Lesia Tsurenko.

Teamchefin Barbara Rittner: "Wir sind natürlich erleichtert über die 2:0-Führung, aber es sind auch noch drei Punkte zu vergeben. Noch ist nichts gewonnen, gegen so eine Mannschaft darf man keine Minute leichtsinnig werden. Wir können jedes einzelne Match gewinnen oder verlieren, es entscheidet die Tagesform. Morgen geht es wieder von neuem los."

Tickets für die Begegnungen in der Stuttgarter Porsche-Arena gibt es an der Tageskasse, im Internet bei Easy Ticket sowie unter der Tickethotline 0711 / 2 555 555. Gezeigt werden die Spiele an allen Tagen vom ersten bis zum letzten Ballwechsel beim Livesport-Streamingdienst DAZN. Das SWR Fernsehen überträgt zudem am Sonntag von 10.45 Uhr bis 13.00 Uhr live.

