DGAP-Adhoc: DCI AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2016

DCI AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2016

Die DCI AG gibt heute vorläufige, noch nicht testierte, Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt:

Der Umsatz der Gesellschaft belief sich im Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich auf TEUR 3.560 (Vorjahr: TEUR 4.142; -14%). Nach den vorläufigen Geschäftszahlen sank der Umsatz im Segment DCI Medien auf TEUR 2.231 (Vorjahr: TEUR 2.778; -19,7%), hingegen wuchs der Umsatz im Bereich Data Services voraussichtlich mit TEUR 1.143 (Vorjahr: TEUR 1.010) um +13,2%. Das Segment Wide Area Infoboard (WAi) / Apps / sonstige war mit voraussichtlich TEUR 186 gegenüber Vorjahreszeitraum (TEUR 353) um 47,3% rückläufig.

Die Kosten sanken im Jahr 2016 - auch aufgrund erhöhter Abschreibungen - unterproportional auf voraussichtlich TEUR 4.068 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Vorjahr: TEUR 4.107; -1%).

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) beträgt voraussichtlich TEUR 572 (Vorjahr: TEUR 195). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt voraussichtlich bei TEUR 306, gegenüber TEUR 94 im Vergleichszeitraum.

Durch die Übertragung der Entwicklung der plugilo Lösung sowie der WAI Technologie (einschließlich der WAI-Patente und der plugilo Schutzrechte) in die 100%-ige Tochtergesellschaft plugilo Inc., Delaware, USA wurden stille Reserven aufgelöst und damit ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von voraussichtlich TEUR 765 erzielt. Bereinigt um den erläuterten außerordentlichen Ertrag ist das EBT voraussichtlich mit TEUR -459 negativ, im Wesentlichen resultierend durch den Umsatzrückgang im Bereich Medien.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31. Dezember 2016 TEUR 1.015 (Vorjahr: TEUR 1.173).

DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstrasse 2
82319 Starnberg

24.01.2017