DGAP-Adhoc: DCI AG: Werte-Übertragung an plugilo Inc.

DGAP-Ad-hoc: DCI Database for Commerce and Industry AG / Schlagwort(e): Verkauf DCI AG: Werte-Übertragung an plugilo Inc. 23.12.2016 / 16:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die DCI Database for Commerce and Industry AG, Starnberg, hat am heutigen Tag die Entwicklung der plugilo Lösung sowie die WAI Technologie (einschließlich der WAI-Patente und der plugilo Schutzrechte) in ihre 100%- ige Tochtergesellschaft plugilo Inc., Delaware, USA, übertragen. Die plugilo Lösung dient zur Organisation von zertifizierten und strukturierten Inhalten von Marken und Herstellern über die gesamte SupplyChain zum Kunden. Das WAI-System wird in diese Lösung integriert und zur Verbreitung der Inhalte genutzt. Es ist beabsichtigt, strategische Partner für die plugilo Inc. zu gewinnen, Kapital zum weiteren Auf- und Ausbau dieses Geschäftsbereichs einzuwerben und den Geschäftsbereich international wettbewerbsfähig zu machen. Durch die Übertragung dieses Geschäftsbereichs löst die DCI AG stille Reserven in Höhe von ca. EUR 1 Mio. auf und erzielt dadurch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von ca. TEUR 760. Der Vorstand -------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Deutschland Telefon: +49 (0)8151-265-0 Fax: +49 (0)8151-265-150 E-Mail: info@dci.de Internet: www.dci.de ISIN: DE000A11QU11 WKN: A11QU1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München (m:access), Stuttgart; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532899 23.12.2016 CET/CEST