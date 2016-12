DGAP-News: MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie durch Hauptaktionärin

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie durch Hauptaktionärin 21.12.2016 / 21:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie durch Hauptaktionärin - Emissionsvolumen EUR 4,99 Mio.; Laufzeit 8 Jahre - Wandlungspreis auf EUR 1,60 festgesetzt - Kupon von 6 % p.a. - Bezugsfrist voraussichtlich vom 28. Dezember 2016 bis 13. Januar 2017 Berlin, 21. Dezember 2016 - Der Vorstand des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten Ermächtigung, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4,99 Mio. und mit einer Laufzeit bis zum 19. Januar 2025 zu begeben ("Wandelanleihe 2017/2025"). Die Schuldverschreibungen sollen den bestehenden Aktionären im Wege eines prospektfreien öffentlichen Bezugsrechtsangebots angeboten werden. Zudem sollen etwaige nicht bezogene Stücke im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung verwertet werden. Den Aktionären wird zusätzlich die Möglichkeit des Erwerbs solcher Teilschuldverschreibungen gewährt, die von anderen Aktionären nicht bezogen worden sind (sog. Überbezug); den Aktionären steht jedoch grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Zuteilung solcher Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Überbezugs zu. Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Global Derivative Trading GmbH (die "GDT"), hat gegenüber der Gesellschaft eine verbindliche Zusage abgegeben, insgesamt mindestens 299.999 Teilschuldverschreibungen - das entspricht rund 60% der Wandelanleihe 2017/2025 - zu erwerben (oder, falls weniger nicht bezogene Teilschuldverschreibungen vorhanden sein sollten, die größtmögliche verfügbare Anzahl). Anknüpfend an diese Erwerbsgarantie hat die Gesellschaft der GDT die Zuteilung einer entsprechenden Anzahl von Teilschuldverschreibungen zugesagt und darüber hinaus ein Recht des ersten Zugriffs auf alle weiteren nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen gewährt. Bei der Gestaltung der Konditionen der Wandelschuldverschreibung hat sich MOLOGEN im Wesentlichen an denen der im November 2016 begebenen und vollständig von GDT übernommenen Wandelschuldverschreibung orientiert. Damit kommt die Gesellschaft dem im Rahmen der zuletzt durchgeführten Maßnahmen geäußerten Wunsch aus dem Aktionariat entgegen, eine Wandelschuldverschreibung allen Aktionären anzubieten. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen ebenfalls mit 6 % pro Jahr verzinst werden und die Zahlung soll quartalsweise erfolgen. Die Teilschuldverschreibungen sind ab dem 1. April 2017 jederzeit - mit Ausnahme weniger Zeitfenster - in bis zu 3.124.994 Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 wandelbar. Die Ausgabe und Lieferung der Teilschuldverschreibungen soll voraussichtlich am 20. Januar 2017 erfolgen. Der Mittelzufluss soll zur weiteren Umsetzung des Strategieprogramms "Next Level" und dabei insbesondere für die weitere Entwicklung des Hauptprodukts, der Immuntherapie mit Lefitolimod, verwendet werden. Zudem gewinnt die Gesellschaft durch die zusätzlichen Mittelzuflüsse einen größeren finanziellen Spielraum, um weitere strategische und operative Maßnahmen in 2017 durchführen und sichern zu können. Darüber hinaus erlangt die Gesellschaft eine stärkere Position für anstehende mögliche Verhandlungen in Partnering- und Lizenzgesprächen. Eine Finanzierung bis Anfang 2018 ist nach heutiger Planung gewährleistet. Die rund zweiwöchige Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 28. Dezember 2016 bis einschließlich zum 13. Januar 2017. Die Aktionäre werden von ihren Depotbanken entsprechend informiert. Weitere Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 27. Dezember 2016 im Bundesanzeiger und zusätzlich auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird: www.mologen.com. Die Transaktion wird von der Dero Bank, München als Sole Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt MOLOGEN bei der Transaktion als Berater. "Im Rahmen unserer Gespräche zur kürzlich erfolgten Kapitalerhöhung haben uns Investoren ihr Interesse an einer ähnlich strukturierten Wandelschuldverschreibung wie der ebenfalls kürzlich von GDT komplett gezeichneten bekundet. Wir möchten dieses positive Momentum am Markt gerne nutzen und bieten unseren Aktionären eine ähnlich strukturierte Wandelanleihe zur Zeichnung an. Wir freuen uns, dass unsere Hauptaktionärin auch diese Kapitalmaßnahme wesentlich unterstützen wird", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG. Die Gesellschaft hatte im November 2016 eine erste Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,54 Mio. begeben, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vollständig von der Großaktionärin GDT übernommen wurde. Diese Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von acht Jahren und sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6 % sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Bedingten Kapitals zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln. Zudem hatte MOLOGEN eine deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. im Oktober 2016 abgeschlossen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. www.mologen.com Verbandszugehörigkeiten: Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V. | DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher Biotechnologie-Unternehmen (VBU) | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der MOLOGEN AG. Kontakt Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38 Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50 investor@mologen.com Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben. -------------------------------------------------------------------------------- 21.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 