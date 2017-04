Einladung zur Pressekonferenz: Neue Studie zeigt, wer in welcher Höhe für Atomunfälle in Deutschlands Nachbarländern haftet

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,

während am 26. April weltweit an den Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erinnert wird, wollen diverse europäische Staaten weitere Atomkraftwerke bauen - so etwa Großbritannien mit Hinkley Point C oder Ungarn mit Paks II. Zudem ringen, etwa in Frankreich, Atomindustrie und Politik derzeit um die Stilllegung maroder Alt-AKWs.

Bei alten wie geplanten Reaktoren in europäischen Nachbarländern müssen die Risiken eines Atomunfalls grenzüberschreitend abgesichert sein. Ob und in welchem Maße sie das tatsächlich sind, hat das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in einer neuen Studie im Auftrag von Greenpeace Energy untersucht. Die Studienautoren zeigen auf, welche geschätzten Kosten ein "größter anzunehmender Unfall" (GAU) mitten in Europa nach sich ziehen würde - und wer am Ende mit welchen Summen dafür haften würde. Die bemerkenswerten Ergebnisse der Studie sowie eine begleitende juristische Expertise wollen wir Ihnen gerne vorstellen und laden Sie deshalb ein zur

Pressekonferenz am Dienstag, 25. April 2017 um 10.30 Uhr Ort: Greenpeace Energy, Marienstraße 19-20, 10117 Berlin-Mitte (Konferenzsaal, HH, 1. OG) ÖPNV: S/U-Bhf. Friedrichstraße

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Lena Reuster, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) - Hartmut Gaßner, Jurist mit Tätigkeitsschwerpunkt Atomrecht und Gründungspartner der Kanzlei Gaßner, Groth, Siederer & Coll, Berlin - Sönke Tangermann, Vorstand Greenpeace Energy - Moderation: Christoph Rasch, Pressesprecher Greenpeace Energy

