DGAP-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK übertrifft Ergebnisprognose 2016

AD-HOC MELDUNG LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - LUDWIG BECK übertrifft Ergebnisprognose 2016 München, 2. Februar 2017 - Auf Grundlage vorläufiger Zahlen zum 31. Dezember 2016 erwartet die LUDWIG BECK AG abweichend von der am 1. Oktober 2016 veröffentlichten Prognose ein besseres Ergebnis für das Gesamtjahr 2016. Wetterbedingt ging die im dritten Quartal 2016 noch zu beobachtende Kaufzurückhaltung im vierten Quartal zurück und auch das Weihnachtsgeschäft übertraf die Erwartungen. Ausweislich der Jahresprognose 2016 vom 1. Oktober 2016 ging die Gesellschaft für 2016 auf Konzernebene bislang von einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 4 und 5 Mio. EUR aus. Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2016 geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass für das Jahr 2016 auf Konzernebene mit einem EBIT von über 6 Mio. EUR gerechnet werden kann. Auch auf Ebene der AG übertrifft LUDWIG BECK auf Grundlage der vorläufigen Zahlen die Ergebnisprognose vom 1. Oktober 2016. Der Vorstand rechnet nunmehr auf Grundlage der vorläufigen Zahlen auf Ebene der AG mit einem EBIT von deutlich mehr als 5 Mio. EUR.