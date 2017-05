Schramm bleibt Präsident des Industrieverbands Agrar

IVA-Präsident Dr. Helmut Schramm, Geschäftsführer Bayer CropScience Deutschland GmbH. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/16070 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Industrieverband Agrar e.V." Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Dr. Helmut Schramm (59) wird den Industrieverband Agrar e. V. (IVA) für zwei weitere Jahre führen. Die Mitgliederversammlung des Wirtschaftsverbands, der die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland vertritt, wählte ihn heute in Berlin wieder zum Präsidenten. Schramm hat das Amt seit 2013 inne.

Schramm ist seit dem 1. Juli 2011 Geschäftsführer der Bayer CropScience Deutschland GmbH in Langenfeld. Zuvor war er seit 1988 in verschiedenen Funktionen im Geschäftsbereich Pflanzenschutz der Bayer AG, später der Bayer CropScience AG sowohl in Monheim als auch international tätig. Schramm studierte Agrarwissenschaften und promovierte im Fachgebiet Phytopathologie.

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

