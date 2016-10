Hurrikan Matthew in Haiti - "Die Katastrophe ist noch nicht vorbei"

Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" startet nach Hurrikan Matthew erste Nothilfe-Einsätze in Haiti und verteilt Wasser, Nahrungsmittel, Decken und versorgt die Menschen medizinisch. Bereits nach dem Erdbeben 2010 in Haiti und dem Hurrikan Sandy in 2012 unterstütze Help die Menschen vor Ort. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Bonn/Haiti (ots) - Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" startet erste Nothilfe-Einsätze in Haiti. Am Dienstag fegte der Hurrikan Matthew mit einer Windstärke von über 230 km/h über Haiti hinweg und hinterließ Zerstörung und Chaos. Über 330 Menschen starben bei dem verheerenden Sturm. Tausende suchten Schutz vor Wind und Regen und verloren ihr Zuhause. Die wichtigste Brücke zwischen Haitis Hauptstadt Port-au-Prince und den Departments im Süden stürzte ein. Häuser und Felder sind beschädigt. Über 350.000 Menschen sind aufgrund des Hurrikans dringend auf Hilfe angewiesen.

Help verteilt Nahrungsmittel, Decken und stellt medizinische Versorgung zur Verfügung. "Wasserquellen sind verunreinigt, daher versorgen wir die Menschen auch mit sauberem Trinkwasser. Mit unserem lokalen Partner, den Haitian Lions Club, können wir die Menschen schnell und unkompliziert vor Ort erreichen", sagt Help-Projektkoordinator Timo Stegelmann. "Die Katastrophe ist noch nicht vorbei: Durch die Überflutungen können auch Krankheiten wie Cholera oder das Dengue Fieber wieder ausbrechen - dann ist weitere Hilfe dringend notwendig", so Stegelmann weiter.

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgespräch mit Herrn Stegelmann. Sie erreichen uns unter der 0228 91529-13 (oder mobil: 0173 279 04 38/per Mail schiller@help-ev.de) für Termine.

Help ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, dem Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Katastrophenfall gemeinsam schnelle Hilfe leisten. Help und "Aktion Deutschland Hilft" bitten um Spenden für die Menschen in Haiti:

Help - Hilfe zur Selbsthilfe Stichwort: Haiti Spendenkonto Sparkasse Köln Bonn IBAN: DE81 3705 0198 0000 0446 44 BIC COLSDE33XXX

Aktion Deutschland Hilft Stichwort: Hurrikan Matthew Karibik Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 BIC BFSWDE33XXX

Pressekontakt:

Original-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell