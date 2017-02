"Wer liefert was" zündet mit neuem Investor die nächste Wachstumsstufe

Hamburg (ots) - "Wer liefert was", Europas führender B2B-Marktplatz, bekommt mit der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft Capvis einen neuen Investor, der viel Erfahrung und Erfolg in der Wachstumsförderung führender mittelständischer Unternehmen nachweisen kann. Durch den Erwerb sollen vor allem das Produktangebot weiter ausgebaut und die Internationalisierung des B2B-Marktplatzes vorangetrieben werden. Capvis erwirbt gemeinsam mit dem bestehenden Management von "Wer liefert was" das Unternehmen vom bisherigen Mehrheitseigentümer Paragon Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben und anderer üblicher Bedingungen.

Seit August 2016 arbeitet "Wer liefert was" mit seiner Schwestergesellschaft EUROPAGES daran, Europas größtes B2B-Netzwerk zu werden. Aktuell befinden sich 2,5 Millionen Anbieter mit 5,5 Millionen B2B-Produkten in 26 Sprachen auf beiden Plattformen, die monatlich von 3,4 Millionen Unique Users besucht werden und einen Umsatz von 45 Millionen Euro erwirtschaften. Peter F. Schmid, CEO von "Wer liefert was", begrüßt den Einstieg des neuen Investors: "Wir danken Paragon Partners für die unternehmerische Unterstützung der letzten Jahre und freuen uns sehr, mit Capvis unsere Wachstumsstrategie weiter vorantreiben zu können. Damit können wir unsere Position als führender B2B-Marktplatz in Europa weiter ausbauen und unser Produktangebot für den Mittelstand stark erweitern." Die Vertragsunterzeichnung fand am 31. Januar 2017 statt, der Vollzug der Transaktion ist für Mitte März geplant.

Die schweizerische Beteiligungsgesellschaft Capvis wird das Management dabei unterstützen, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen. Justin Kent, verantwortlicher Investment Director bei Capvis Equity Partners, sieht für die bevorstehende Zusammenarbeit den perfekten Zeitpunkt. ""Wer liefert was" und EUROPAGES, die wir ebenfalls übernehmen wollen, sind heute schon ausgezeichnete Unternehmen, aber ebenso wie das Management sehen wir viel Potenzial für Wertsteigerung, weiteres Wachstum und den Ausbau der Marktführerschaft in Europa. Wir werden dabei auf unserem gemeinsamen Weg auch gezielt Akquisitionen nutzen."

Die Beteiligungsgesellschaften Paragon Partners und Nordic Mezzanine hatten "Wer liefert was" im Februar 2012 übernommen. Während der erfolgreichen Zusammenarbeit wurde vor allem der B2B-Produktmarktplatz aufgebaut und durch den Zukauf von EUROPAGES in 2016 die Basis geschaffen, den europäischen B2B-Markt zu digitalisieren, sowie "Wer liefert was" über die DACH-Region hinaus weiter zu internationalisieren. "Die letzten fünf Jahre waren geprägt von einer dynamischen Entwicklung im B2B-Bereich. Durch Investitionen in die Technologie und das Team konnte "Wer liefert was" zusammen mit EUROPAGES die Marktführung in Europa ausbauen. Wir danken dem gesamten Team und wünschen für die Zukunft alles Gute", freut sich Dr. Krischan von Moeller, Gründungspartner von Paragon Partners.

