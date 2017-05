-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Vorstand/Personalie/Unternehmen/Neuaufstellung des Managements der Rosenbauer International AG 03.05.2017 Um der weiteren Unternehmensentwicklung und den immer komplexeren Anforderungen im internationalen Geschäft Rechnung zu tragen, hat der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG in seiner Sitzung am 3. Mai 2017 beschlossen, den Vorstand mit 15. Mai 2017 neu aufzustellen und um einen zusätzlichen Vertriebsvorstand zu erweitern. Diese Position wird mit Dipl.-Ing. Andreas Zeller besetzt, der seit 2003 bei Rosenbauer tätig ist. Andreas Zeller (45) verantwortete bisher den Vertriebsbereich MENA (Middle East und North Africa) und ist Geschäftsführer der Rosenbauer Saudi Arabia. Nach seinem Studium an der Technischen Universität Graz war er zunächst bei der Lenzing Technik GmbH Marketing- und Produktmanager für Polylöschanlagen. Der bisherige Technikvorstand Dipl.-Ing. Gottfried Brunbauer wird durch Ing. Mag. Daniel Tomaschko, MSc. MBA (34) ersetzt, der seit Anfang 2016 Produktionsleiter in den beiden Werken in Leonding ist. Zuvor war Daniel Tomaschko mehrere Jahre bei MAN Truck & Bus Österreich AG tätig und zeichnete unter anderem für die Produktion LKW-Montage verantwortlich. Rückfragehinweis: Rosenbauer International AG Mag. Gerda Königstorfer Tel.: 0732/6794-568 gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir@rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch