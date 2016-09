-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Betriebseröffnung - SFr 5 Mio. Investitionssumme schaffen 2.300 m² zusätzliche Fläche - Modernste Arbeitsplätze für 30 Mitarbeiter - Einweihungsfeier in Oberglatt am 30. September 2016 Das starke Wachstum der vergangenen fünf Jahre hat die Erweiterung des Standortes von Rosenbauer in der Schweiz notwendig gemacht. Der Neubau, mit einem Investitionsvolumen von rund SFr. 5 Mio., wurde an die aktuellen Kundenanforderungen angepasst und ermöglicht das weitere Wachstum der Rosenbauer Schweiz AG. Die Erweiterung der Produktpalette und die intensivere Marktbearbeitung bilden die Basis für den künftigen Ausbau der Geschäfte. Durch den Neubau stehen den Mitarbeitern nun modernste Arbeitsplätze zur Verfügung. Mit einer Gesamtfläche von 2.302 m2 und der Kubatur von 11.557 m3 wird die bestehende Betriebsfläche wesentlich erweitert. Der wichtigste Teil des Neubaus ist die Werkstatt mit ihren vier Bahnen à je 24 m Länge und 6 m Höhe sowie den neu angeschafften Blechbearbeitungsmaschinen. Zusätzlich stehen 900 m2 für Büroarbeitsplätze und 700 m2 Lagerraum zur Verfügung. Für eine nachhaltige und umweltschonende Beheizung des gesamten Gebäudes sorgen vier Erdwärmesonden zu je 250 m Tiefe, die im Sommer auch zur Kühlung eingesetzt werden. Die Wärmeverteilung erfolgt über Niedertemperatur-Bodenheizung, die ein möglichst optimales Arbeitsklima für die Mitarbeiter schafft. Der Wärmehaushalt im Sommer ist mittels Erdwärmesonden, Lüftung, Fenstern und Beschattung so optimiert, dass auf eine klassische Klimaanlage verzichtet werden kann. Das Flachdach ist begrünt und mit Wasser-Retention und Wärmedämmung versehen. Mit all diesen Maßnahmen hat Rosenbauer einen sehr umweltverträglichen Neubau erstellt und seinen ökologischen Fussabdruck möglichst verringert. Seit Juli 2016 ist der Neubau fertig gestellt und nach der Inbetriebnahme im September wird das neue Gebäude am 30. September von 10.00 bis 22.00 Uhr eingeweiht. Dabei stellt Rosenbauer den Gästen seine vielfältigen Produkte aus dem Feuerwehr und Ambulanzbereich vor. Die Geschäftsleitung der Rosenbauer Schweiz AG ist überzeugt, mit dem Neubau noch besser auf die Kundenbedürfnisse der Schweizerischen Blaulichtorganisationen eingehen zu können. Führender Ausstatter in der Schweiz Rosenbauer Schweiz AG ist eine der Tochtergesellschaften des Rosenbauer Konzerns mit Firmensitz in Oberglatt ZH. Seit 40 Jahren ist das Unternehmen erfolgreich in der Schweiz und in Lichtenstein tätig. Rund 30 Mitarbeitern (davon zwei Lehrlinge) erwirtschaften einen Umsatz von 20 Mio SFr. Rosenbauer Schweiz AG vertreibt neben dem gesamten Rosenbauer Produktprogramm auch Ambulanzfahrzeuge und Hubarbeitsbühnen für Feuerwehren, Gemeinden und Sanitätsorganisationen und betreibt in der Schweiz einen flächendeckenden Kundendienst mit eigener Service-Werkstätte in Oberglatt. Bilder zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/us/8e9QyDXK Rückfragehinweis: Rosenbauer International AG Mag. Gerda Königstorfer Tel.: 0732/6794-568 gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Bilder zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/us/8e9QyDXK Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir@rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch