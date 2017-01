Bahrain Petroleum Company führend in der MENA-Öl- und Gasindustrie mit dem ersten Avaya Fabric-Netzwerk

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Bahrain Petroleum Company (Bapco), der staatliche Ölkonzern von Bahrain, hat sich für Avayas (http://www.avaya.com/) Technologie entschieden, um seine Netzwerkinfrastruktur zu transformieren. In Übereinstimmung mit seinen Unternehmenszielen eines Rebranding und der digitalen Transformation wird Bapco Avayas Fabric-Technologie der nächsten Generation dazu einsetzen, das Unternehmensnetzwerk in allen seinen Standorten in Bahrain zu betreiben, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, Services und Geräte im Bereich Internet of Things (IoT) sicher und reibungslos hinzuzufügen.

Bapco war 1932 das erste Unternehmen, das auf der arabischen Halbinsel Ölvorkommen entdeckte, und wird nun als erstes Unternehmen der Öl- und Gasindustrie in der Region Naher Osten und Nordafrika (Middle East and North Africa, MENA) Avayas Fabric-Netzwerklösungen der nächsten Generation einsetzen. Die gewählte Technologie wird Bapco eine zukunftssichere Infrastruktur verleihen und einen einfachen und zuverlässigen Einsatz neuer Services ermöglichen, wann immer diese benötigt werden. Dank minimaler Konfigurations-Kontaktpunkte reduziert die Technologie menschliches Versagen und verspricht die nötige Stabilität, um Ausfällen und negativen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb vorzubeugen.

Die Netzwerkinfrastruktur wird Konnektivität für eine Reihe von Services bieten - darunter Sprache, Daten, Videoüberwachung, Video, digitale Beschilderung und mehr. Die ausgewählte Technologie erschließt Bapco den sicheren Einsatz solcher aufkommender Trends wie z. B. Cloud, Mobilität oder das IoT. Avaya ermöglicht Bapco die Erstellung von getarnten Hypersegmenten innerhalb seines Netzwerks und bietet dem Konzern damit die Flexbilität, individuell anpassbare Schutzzonen einzurichten, indem es eine End-to-End-Netzwerksegmentation zulässt. Geräte und Services lassen sich schnell und problemlos bereitstellen, was die Einführungszeit verringert.

Bapco ist ein regionaler Marktführer in der Öl- und Gasindustrie und leistet einen wichtigen Beitrag zum modernen Bahrain, indem es für einen beträchtlichen Teil der energiebezogenen Aktivitäten in der Region verantwortlich zeichnet. Bapco befindet sich im Vollbesitz der Regierung von Bahrain und seine Aktivitäten umfassen Raffination, Lagerung, Produktion, Marketing, Ausbildung und Entwicklung sowie Initiativen für Umweltschutz im Königreich.

"Bapco ist nie stillgestanden, und wir überlegen stets, wie wir Technologie dazu einsetzen können, um unsere Führungsposition in der Öl- und Gasindustrie weiter auszubauen. Wir benötigen eine Netzwerkinfrastruktur, die unseren Anforderungen heute gerecht wird und es uns ermöglicht, die Services bereitzustellen, die in Zukunft erforderlich sein werden. Avayas hochmoderne Technologie wird die Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit bieten, die garantieren, dass die Geschäftsprozesse nicht beeinträchtigt werden, und zugleich die Bereitstellung neuer Services vereinfachen, wann immer diese erforderlich werden."

Daij Khalifa, Manager - Information Technology, Bapco

