Berlin (ots) - Verbraucher bestehen auf deutschen Datenschutz: Bei der Wahl ihres IT- oder Telekommunikationsanbieters ist 85 Prozent der Kunden wichtig, dass ihre Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert und nach deutschem Datenschutzgesetz verarbeitet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung von 1.000 Kunden von Telefonie- und Internetdiensten, die forsa im Auftrag von STRATO durchgeführt hat. "Kunden möchten Gewissheit darüber, wo die Rechenzentren ihrer Anbieter stehen - schließlich werden hier sensible persönliche Daten gespeichert", sagt Dr. Christian Böing, CEO der STRATO AG.

Dass die Deutschen diese Transparenz von ihrem Anbieter fordern, belegt ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Acht von zehn Kunden (83 Prozent) möchten wissen, wie der Anbieter Daten speichert und verarbeitet. 67 Prozent geben an, dass sie bei der Auswahl ihres IT- oder Telekommunikationsanbieters insbesondere auf einen hohen Datenschutz und eine hohe Datensicherheit achten.

Jeder Zweite ist bereit, für besseren Datenschutz mehr zu bezahlen

Das Thema Datenschutz beeinflusst auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden: Laut Umfrage ist mehr als jeder Zweite (56 Prozent) bereit, für einen höheren Datenschutz und eine höhere Datensicherheit auch mehr zu bezahlen. "Auf dem internationalen Markt tummeln sich preisaggressive Anbieter, die häufig ein Manko haben: Kunden wissen nicht, wo und wie der Anbieter ihre Daten speichert", so Böing.

Bei STRATO können sich Kunden sicher sein: Der Hosting-Anbieter speichert und verarbeitet sämtliche Daten ausschließlich in seinen Rechenzentren in Berlin und Karlsruhe. Dabei gilt das deutsche Datenschutzgesetz. Zusätzlich trägt STRATO seit 2004 das TÜV-Siegel nach ISO 27001, das hohe Standards in puncto Verfügbarkeit und Sicherheit aller Dienste in den Rechenzentren garantiert. Böing: "STRATO betreibt ausschließlich TÜV-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland - und trotzdem haben wir ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das auch im internationalen Wettbewerb besteht."

Eine Infografik als JPG-Datei steht in druckfertiger Auflösung (3,3 MB) bereit unter http://ots.de/tw9ab

Abdruck und Online-Wiedergabe unter Angabe der Quelle: STRATO 2017.

Informationen zur Methodik der Umfrage

Die Online-Befragung wurde von forsa im Auftrag von STRATO mit dem Titel "Telefonie, Internet & Webhosting: Die Deutschen und ihre Anbieter" durchgeführt. Befragt wurden im August 2016 1.000 in deutschen Privathaushalten lebende deutschsprachige Personen ab 18 Jahre, die mindestens einmal pro Woche das Internet nutzen und einen Vertrag für einen der folgenden Dienste abgeschlossen haben: Festnetz, Mobilfunk, Internet, Webhosting oder einen anderen Internetdienst. Weitere Ergebnisse der Studie unter http://ots.de/55Pud

Die TÜV-Zertifizierungen der STRATO AG: ISO 27001 und ISO 9001

Für seine Rechenzentren hat STRATO durchgängig seit 2004 die TÜV-Zertifizierung nach ISO 27001. Die DIN ISO/IEC 27001 (kurz ISO 27001) ist international die bekannteste Norm zum IT-Sicherheitsmanagement. Sie legt die Anforderungen an ein System zum IT-Sicherheitsmanagement fest. Ziel der Normumsetzung ist der Nachweis, dass adäquate und angemessene Sicherheitsmaßnahmen gewählt werden, die Informationswerte schützen und Vertrauen bei Interessenten wecken. ISO 27001 gilt für die Entwicklung und den Betrieb von Internetprodukten und Internetdienstleistungen sowie der dazugehörigen Rechenzentren.

Zusätzlich ist STRATO durchgängig seit 2000 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Norm definiert die Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme und gilt innerhalb der STRATO AG in vielen Bereichen: Kundenservice, Entwicklung und Vertrieb von Internetprodukten und Internetdienstleistungen sowie spezielle IT-Dienstleistungen für den Privat- und Geschäftskundenbereich. Weitere Informationen zur Sicherheit in den STRATO Rechenzentren gibt es unter www.strato.de/sicherheit/#rechenzentren

STRATO AG

STRATO ist der Hosting-Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Als eines der weltgrößten Hosting-Unternehmen bietet STRATO Profi-Qualität zum günstigen Preis an. Die Produktpalette reicht von Domains, E-Mail- und Homepage-Paketen, Online-Speicher, Webshops und Servern bis hin zu High-End-Lösungen. STRATO hostet vier Millionen Domains und betreibt zwei TÜV-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland.

Pressekontakt:

Original-Content von: STRATO AG, übermittelt durch news aktuell