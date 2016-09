KD River Invest GmbH übernimmt die Aktienmehrheit der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG / KD Vorstand: "Eine Weichenstellung mit Zukunft!". (v. links) KD Vorstandsvorsitzender Dr. Achim Schloemer, River Advice CEO Robert Straubhaar und KD Vorstand Thomas Günther freuen sich auf die gemeinsame Zukunft. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - Der Kaufvertrag zur Übernahme der Aktienmehrheit an der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG (KD) durch die KD River Invest GmbH ist unter Dach und Fach. Premicon AG Vorstand Dr. Jan Erbguth und weitere Premicon nahestehende Aktionäre haben heute für die Verkäuferseite die entsprechenden Papiere gezeichnet. Käufer des Kölner Traditionsunternehmens mit 190-jähriger Geschichte ist die KD River Invest GmbH mit Sitz in Köln. Hinter der KD River Invest GmbH steht die River Advice AG mit Sitz in Basel.

River Advice ist das europaweit führende, unabhängige Kompetenz- und Servicezentrum für die Flusskreuzfahrtindustrie. Mit maßgeschneiderten, transparenten Modulen erbringt River Advice für Reiseveranstalter und/oder Schiffsbesitzer Beratungsleistungen, administratives Management sowie die ganze Palette an operativen Dienstleistungen (Nautik-Technik, Hotel-Catering, Neubauten / Umbauten, Havarie- und Versicherungsmanagement).

River Advice CEO Robert Straubhaar zeigt sich begeistert vom Kauf der KD: "Wir übernehmen ein modernes Unternehmen, das einen exzellenten Ruf in der Ausflugsschifffahrt, im Eventmanagement und im Chartergeschäft besitzt. Darüber hinaus ist das Tochterunternehmen KD Cruise eines der besten in der Bereederung von Flusskreuzfahrtschiffen." Unter dem Konzerndach der KD AG agiert neben der KD Cruise, die derzeit 34 Kabinenschiffe nautisch und technisch betreut, auch noch die Luxemburger Tochter KD Europe S.à r.l., die den operativen Betrieb der Flotte im Bereich Nautik und Gastronomie gewährleistet. Synergien erkennt Straubhaar vor allem in den Segmenten Technik, Einkauf, Ausbildung und Bereederung.

KD Vorstandschef Dr. Achim Schloemer sieht mit dem neuen Eigentümer die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt: "Wir sind der Premicon sehr dankbar, die KD aus den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Jahrtausendwende heraus in eine solide Zukunft begleitet zu haben. Nun schlagen wir mit River Advice ein neues Kapitel in der Geschichte der KD auf. Die Kerngeschäfte der KD werden fortgeführt und die Führungsmannschaft der KD bleibt an Bord. Wir haben jedoch bereits im Vorfeld gründlich die Wachstumspotenziale aus möglichen Synergien und dem Ausbau der Geschäftsfelder analysiert und werden nun Stück für Stück mit der wirtschaftlichen Stärke und dem Know-how von River Advice in die Umsetzung gehen."

Der wirtschaftliche Übergang der KD an River Advice soll bis Mitte Oktober 2016 erfolgen. Rund drei Prozent der Aktien sind in Streubesitz. River Advice wird den Aktionären ein entsprechendes Übernahmeangebot unterbreiten.

Infobox River Advice

River Advice wurde 2004 von Robert Straubhaar, Gesellschafter und CEO der Gruppe, gegründet. Das Unternehmen betreibt zurzeit mit über 1.500 Mitarbeitern 45 Flusskreuzfahrtschiffe für rund 20 Reiseveranstalter und Schiffseigentümer.

Dem Vorstand gehören neben Robert Straubhaar auch Felix Ammann (CFO) und Jelle van der Steeg an. Vorsitzender des Verwaltungsrates ist Dr. Ernst Staehelin. Mit an Bord der River Advice Geschäftsleitung ist neben Straubhaar und Ammann Daniel Buchmüller als CSO. Den Hospitality-Bereich teilen sich Frank Reisenbichler und Andreas Blaim. Günter Becker verantwortet die nautische Operation, die Technik untersteht Axel Ryll.

