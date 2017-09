Aschheim (München) (ots) - Der Spezialist für digitale Finanztechnologien, Wirecard, gewinnt die Swarovski Kristallwelten als Neukunden für Alipay Zahlungen, Chinas führende Mobile-Payment-Lösung. Mit Hilfe der Alipay Barcode Payment Technologie von Wirecard wird die chinesische Bezahlmethode in das Kassensystem der Swarovski Kristallwelten integriert. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt Wirecard die Akzeptanz bereit und übernimmt die vollständige Abwicklung der Zahlungen. Die integrierte Technologie kann flexibel auf weitere Stores am Point of Sale ausgeweitet werden - auch international.

Dank der Kooperation können die Swarovski Kristallwelten in Wattens, Tirol, sowie die Swarovski Kristallwelten Stores in Innsbruck und Wien noch stärker vom Tourismusboom aus China profitieren. Jährlich verreisen über acht Millionen Chinesen nach Europa und geben durchschnittlich über 3000 Euro pro Reise fürs Shopping aus. Bei der Kaufentscheidung spielt für chinesische Konsumenten die Markenbekanntheit eine entscheidende Rolle. Zu den begehrtesten Produkten gehören auch Kristallschmuck und Uhren. In diesem Umfeld kann sich das Traditionsunternehmen Swarovski nun als attraktiver Anbieter für chinesische Kunden etablieren. Durch die Akzeptanz von Alipay-Zahlungen gewinnt Swarovski zusätzlich das Vertrauen einer jungen, online-affinen und finanzstarken Zielgruppe. So liegt das durchschnittliche Transaktionsvolumen bei einzelnen Händlern, die Alipay via Wirecard anbieten, bei gut 750 Euro. Die bislang höchste Einzeltransaktion, die mit Alipay via Wirecard gezahlt wurde, beträgt gut 40.000 Euro.

Rita Liu, Head of Alipay EMEA: "Swarovski ist eine der bekanntesten europäischen Marken unter chinesischen Touristen. Das Akzeptieren von Alipay wird chinesischen Kunden definitiv ein noch besseres Shopping-Erlebnis bieten, denn unsere Discovery-Plattform führt Benutzer zu nahe gelegenen Swarovski Stores und der Zahlungsprozess ist genauso bequem wie in China."

Stefan Isser, Managing Director der D. Swarovski Tourism Services GmbH, betont: "Mit Hilfe von Wirecard gelingt es uns, hier einen Schritt weiter zu gehen und unsere Stores mit einer fortschrittlichen und bequemen Bezahlmöglichkeit auszustatten und somit unseren chinesischen Kunden maximalen Service zu bieten. Das schätzen wir sehr."

Michael Santner, Managing Director der Wirecard CEE, ergänzt: "Unser Ziel ist es, Händler dabei zu unterstützen, ihren Kunden flexible Möglichkeiten bei der Bezahlung zu bieten und ihr Angebot auf allen Ebenen zu verbessern. Es freut uns sehr, dass wir mit den Swarovski Kristallwelten einen bedeutenden Modeschmuck-Einzelhändler mit Sitz in Österreich als Kunden gewonnen haben."

Und so funktioniert das Alipay Barcode Payment im Handel: Ein Kunde, der bargeldlos mit seiner Alipay App bezahlen möchte, zeigt dem Händler lediglich sein Smartphone-Display mit einem Barcode. Der Händler scannt diesen mit einem Handscanner ein und der Bezahlprozess wird sofort gestartet. Im Hintergrund initiiert Wirecard die Zahlung. Der Kunde bestätigt seinen Einkauf mittels Eingabe seines Passworts und erhält einen Zahlungsbeleg. Ein weiterer Vorteil: Über die Alipay App haben Händler die Möglichkeit, ihrer chinesischen Kundschaft spezielle Angebote per Push-Nachricht zu senden, bereits kurz bevor sie am Reiseziel ankommen.

Mehr Informationen unter: https://www.wirecard.de/alipay/

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über D. Swarovski Tourism Services GmbH:

Kristall von Swarovski fasziniert Menschen auf der ganzen Welt. Im Jahr 1995, dem 100-jährigen Gründungsjubiläum des Unternehmens, entstand erstmals ein Ort, der aus Kristall ein Erlebnis machte: die Swarovski Kristallwelten. Gemeinsam mit den Swarovski Kristallwelten Stores Innsbruck und Wien bilden sie die D. Swarovski Tourism Services GmbH. Als funkelnde Orte des Staunens verbinden sie Kunst mit Lifestyle und österreichische Tradition mit einem international erfolgreichen Touristikmodell. Unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Isser setzt sich ein Team aus 380 Mitarbeitern dafür ein, dass die Besucher dieser Erlebnisdestinationen immer wieder neue Interpretationen des Kristallinen erfahren können. Das zeigt nicht zuletzt die Erweiterung der Swarovski Kristallwelten in eine einzigartige Welt des Staunens im Jahr 2015. So präsentiert sich die D. Swarovski Tourism Services GmbH stets überraschend und modern, als zuverlässiger Partner für die Tourismusbranche sowie als konstanter Attraktionspunkt für Österreichreisende. Als eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Österreich haben die Swarovski Kristallwelten bereits mehr als 13 Millionen Besucher begeistert.

Über Swarovski Kristallwelten:

Die Swarovski Kristallwelten machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis, das sich stetig wandelt und neu erfindet: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre jeweils eigene Art interpretiert. Nach ihrer dritten und bisher größten Erweiterung von 2013 bis 2015 bietet die Fantasiewelt des ikonischen Riesen auf 7,5 Hektar eine einzigartige Mischung aus zeitgenössischer Kunst, uralter Geschichte, faszinierender Natur und einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm für alle Altersstufen - dem Riesen-Spielplan. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben die Swarovski Kristallwelten mehr als 13 Millionen Besucher begeistert. Damit gehören sie zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs.

Über Swarovski:

Swarovski bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das sich durch einzigartige Qualität, Handwerkskunst und Kreativität auszeichnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Österreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt neben qualitativ hochwertigen Kristallen, synthetischen Schmucksteinen und echten Edelsteinen auch Schmuck, Accessoires und Beleuchtungslösungen. Der Geschäftsbereich Kristall wird in der fünften Generation von der Familie geführt und ist weltweit mit rund 2.800 Stores in etwa 170 Ländern vertreten. Mehr als 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro.

Zusammen mit seinen Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Präzisionsinstrumente) und Tyrolit (Schleifwerkzeuge) bildet der Geschäftsbereich Kristall die Swarovski Gruppe. 2016 erzielte die Gruppe mit mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,37 Milliarden Euro. Eine verantwortungsvolle Beziehung zu Mensch und Planet ist wesentlicher Teil der Unternehmenskultur von Swarovski. Das globale Bildungsprogramm Swarovski Wasserschule hat 461.000 Kinder an den weltgrößten Gewässern erreicht und die im Jahr 2013 gegründete Swarovski Foundation fördert Kreativität und Kultur, engagiert sich für das Wohl des Menschen und den Schutz natürlicher Ressourcen. www.swarovskigroup.com

