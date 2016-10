Aschheim (München) (ots) - Die Wirecard Gruppe ermöglicht es der Miles & More GmbH, über die neue iOS App 'Scan Alipay' Barcode Payments in ihren Lufthansa WorldShop Stores zu akzeptieren. Alipay ist Chinas mobile Bezahllösung Nummer 1. Die Pilotphase startete am 1. Oktober in vier Filialen an den Flughäfen Frankfurt am Main und München - pünktlich zum Auftakt der 'Goldenen Woche', eine Ferienzeit, in der Millionen Chinesen zum Shopping nach Europa strömen. Wirecard stellt im Rahmen der Zusammenarbeit die Alipay-Akzeptanz zur Verfügung und wickelt die gesamten Zahlungsprozesse ab.

In den exklusiven Lufthansa WorldShop Stores der Miles & More GmbH werden hochwertiges Reisegepäck und -accessoires, Unterhaltungselektronik und Lifestyle-Produkte vieler renommierter Marken angeboten, die bei chinesischen Touristen auf großes Interesse stoßen. Alleine 2015 gab die kaufkräftige Klientel weltweit 292 Milliarden Dollar auf ihren Reisen aus - so viel wie keine andere Nation.

"Wir freuen uns, Kunden aus dem chinesischen Markt in Zusammenarbeit mit Wirecard jetzt auch Zahlungen in Lufthansa WorldShop Stores via Alipay ermöglichen zu können. Damit wird das Shopping-Erlebnis für diese Kunden noch einfacher und bequemer", sagte Roland Adrian, Geschäftsführer der Miles & More GmbH. "Wir sind uns sicher, dass die neue Zahlungsmethode gut angenommen wird. In Folge dessen würden wir Alipay zu einem späteren Zeitpunkt auch in unser Kassensystem integrieren und weiter ausrollen."

Dr. Markus Braun, CEO der Wirecard AG, fügt hinzu: "Die Anzahl chinesischer Touristen wächst rasant. Wie Umfragen zeigen, ist Deutschland ihr Lieblingsziel bei Europareisen. Hinzu kommt, dass chinesische Touristen vor allem Geld im Urlaub ausgeben und somit eine erhebliche Einkommensquelle für Einzelhändler darstellen. Deshalb freuen wir uns, über die neue Scan Alipay App die Lufthansa WorldShop Filialen dabei zu unterstützen, mobile Alipay-Zahlungen anzubieten und sind uns sicher, dass viele weitere Kooperationen in diesem Bereich auf uns warten."

Aufgrund der einfachen Anwendung ist die App-Lösung für jegliche Händler attraktiv: Ein Kunde, der bargeldlos mit seiner Alipay App bezahlen möchte, zeigt dem Händler lediglich sein Smartphone-Display mit einem Barcode. Der Händler braucht den zu zahlenden Betrag in der entsprechenden Landeswährung nur in seiner 'Scan Alipay' App auf dem mobilen Endgerät einzutragen und den QR-Code vom Kunden-Smartphone abzuscannen - schon ist die Transaktion abgeschlossen. Über die Wirecard Bank erfolgt schließlich die Zahlungsabwicklung. Händler können die App ganz einfach kostenlos im App-Store herunterladen und nach einer unkomplizierten Anmeldung schnell einsetzen. Eine direkte Kassenintegration von Alipay funktioniert über Wirecard's ConnectedPOS Technologie. Mehr dazu erfahren Sie hier: https://www.wirecard.de/alipay/

Pressekontakt:

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell