DGAP-Adhoc: CREATON AG: Übernahme der Vertriebsaktivitäten 'Faserzementgeschäft Dach' von Eternit GmbH

WKN: 548303 ISIN: DE0005483036 INSIDERINFORMATION der CREATON AG, Wertingen CREATON AG: Übernahme der Vertriebsaktivitäten "Faserzementgeschäft Dach" von Eternit GmbH Wie mit Ad-hoc-Mitteilungen vom 31. August und vom 29. November 2016 bereits berichtet, wird die Creaton Aktiengesellschaft ("CREATON") alle Bedachungsprodukte der deutschen Unternehmen der Etex-Gruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einer Reihe weiterer europäischer und außereuropäischer Länder vertreiben. In Umsetzung dieses Konzepts ist nun beabsichtigt, den Teilbetrieb "Vertriebsaktivitäten Faserzementgeschäft Dach" der Eternit GmbH, Heidelberg ("ETERNIT") an die CREATON zu verpachten. Die Verpachtung soll voraussichtlich im Februar 2017 beginnen und langfristig angelegt sein. Der Pachtzins wird auf Grundlage des Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen festgelegt und wird zwischen 7 und 8 Millionen Euro pro Jahr betragen. Vertragsabschluss und Gremienzustimmungen erfolgen voraussichtlich bis zum 3. Februar 2017. Wertingen, 27. Januar 2017 CREATON Aktiengesellschaft Stephan Führling, Vorstand (Mitteilende Person)