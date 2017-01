AVM veröffentlicht großes Update: FRITZ!OS 6.80 beflügelt das Heimnetz

Großes Update: FRITZ!OS 6.80 bringt rund 80 Neuerungen und Verbesserungen in den Bereichen WLAN, Internet, Sicherheit und Smart Home für FRITZ!Box. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14784 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AVM GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) -

- Großes Update: FRITZ!OS 6.80 beflügelt das Heimnetz - Mächtiges WLAN: Band Steering, Reservierung der Datenraten - Erweiterte Smart-Home-Funktionen und mehr für MyFRITZ! - FRITZ!Fon: Neue Startbildschirme und ein Nachtmodus - Ein Plus an Sicherheit und Netzanpassungen - FRITZ!OS 6.80 starten oder dank Auto-Update-Funktion einfach genießen

Ab sofort steht das neue FRITZ!OS 6.80 für die FRITZ!Box 7490 zur Verfügung. Mit rund 80 Neuerungen und Verbesserungen optimiert die neue Software-Version die FRITZ!-Haushalte. Highlights gibt es in vielen Bereichen: Das WLAN von FRITZ! passt sich noch besser den unterschiedlichen Anforderungen an und im Bereich Smart Home gibt es neue Funktionen. Der beliebte MyFRITZ!-Dienst erscheint im responsiven Design und die MyFRITZ!App vereinfacht den sicheren Zugang zum Heimnetz. Das FRITZ!Fon erhält neue Startbildschirme und einen Nachtmodus. Sicheres Surfen, Streamen und Kommunizieren basiert auf regelmäßigen Updates: FRITZ!OS 6.80 bringt die FRITZ!Box auf einen aktuellen, sicheren Stand. Einstellungen und Änderungen können nun noch sicherer über eine zusätzliche Bestätigung (Zwei-Faktor-Authentifizierung) durchgeführt werden. Zusätzlich wurden die Anforderungen an die Passwortsicherheit erhöht. Vom Einsteiger bis zum Heimnetzexperten - alle profitieren mit dem neuen FRITZ!OS von mehr Performance, Sicherheit und nützlichen Ergänzungen. Das neue FRITZ!OS steht für die FRITZ!Box 7580, 7560 und nun auch für die FRITZ!Box 7490 kostenlos bereit. Für weitere Produkte bietet AVM ebenfalls im FRITZ! Labor eine Betaversion von FRITZ!OS 6.80 zum Ausprobieren an. Alle aktuellen FRITZ!Box-Modelle erhalten schrittweise das neue FRITZ!OS 6.80. Weitere Informationen unter avm.de/fritzOS

Zur Presseinformation in voller Länge: https://avm.de/index.php?id=30124 Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/presse/fritzos Über AVM: http://avm.de/ueber-avm/

