Mehr Kapital für den Wachstumskurs - HSBC Deutschland nimmt zusätzliches Kernkapital auf

Düsseldorf (ots) - HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC Deutschland") vergrößert den Spielraum für die Fortsetzung ihrer im Sommer 2013 begonnenen Wachstumsstrategie und beschafft sich frisches regulatorisches Kapital: Die Bank wird zusätzliches Kernkapital (AT1) in Form einer unbegrenzt laufenden nachrangigen Inhaberschuldverschreibung über den Gesamtnennbetrag von 235 Millionen Euro aufnehmen. Die Anleihe ist von der Emittentin erstmalig nach fünf Jahren kündbar und wird mit einem fixen Kupon ausgestattet sein, der alle fünf Jahre angepasst wird. Der anfängliche Zinssatz wird 5,65 Prozent betragen.

HSBC Bank plc, London, die 80,7 Prozent des Grundkapitals von HSBC Deutschland hält, wird die Wertpapiere im Zuge einer Privatplatzierung vollständig zeichnen und erwerben.

Der Emissionserlös soll das Wachstum der Bank im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben halten. Carola von Schmettow, Sprecherin des Vorstand von HSBC Deutschland: "Die verbesserte Kapitalausstattung ermöglicht es uns, konsequent den Ausbau der Marktanteile in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben."

Die Gesamtkapitalquote der Bank betrug zum 30. September 2016 12,2 Prozent, wobei 10,1 Prozentpunkte auf hartes Kernkapital entfielen. Durch die Begebung der Inhaberschuldverschreibung wird das Additional Tier 1 (AT1)-Kapital, also das zusätzliche Kernkapital gestärkt. Nach der Emission wird deshalb die Gesamtkapitalquote (gerechnet auf Basis der Werte zum 30. September 2016) auf 13,7 Prozent ansteigen.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte Geschäftsbank mit nunmehr 230 Jahren Erfahrung und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit über 2.800 Mitarbeitern ist die Bank neben der Zentrale in Düsseldorf an 12 Standorten in Deutschland präsent. Zugleich ist Deutschland einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für die HSBC-Gruppe. Die besondere Stärke der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG liegt in der umfassenden Betreuung ihrer Kunden, der detaillierten Kenntnis der internationalen Märkte, insbesondere der Growth Markets, sowie ihrer globalen Vernetzung mit direktem Zugang zu den Märkten der Zukunft. Bei einer Bilanzsumme von 25,2 Mrd. Euro und 228,6 Mrd. Euro Funds under Management and Administration verfügt die Bank als Teil der HSBC-Gruppe mit "AA- (Stable)" über das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. Die Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden. (Alle Angaben zum 30. Juni 2016)

