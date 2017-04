McKinsey-Workshop "Female SummIT": Studentinnen entwickeln Digitalstrategie für den Supermarkt der Zukunft

Düsseldorf (ots) - Dreitägiger Strategieworkshop für Studentinnen und Doktorandinnen der Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften - Auf dem Programm: Fallstudie, Trainings und Einblicke in die Welt der Unternehmensberatung - Bewerbung bis zum 26. März 2017 möglich

Wie kann ein etablierter Lebensmittelhändler mit neuen digitalen Anbietern Schritt halten? Kann das Smartphone den Supermarkt ersetzen? Wie lässt sich die vorhandene Datenflut gewinnbringend und zum Nutzen der Kunden auswerten? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmerinnen des Workshops "Female SummIT" von McKinsey & Company auf Mallorca. Vom 11. bis 13. Mai 2017 erarbeiten Studentinnen und Doktorandinnen eine Digitalstrategie für einen führenden europäischen Lebensmitteleinzelhändler. Für die Teilnahme bewerben können sich Mathematikerinnen, Informatikerinnen, Ingenieur- und Naturwissenschaftlerinnen, die sich für Wirtschaft und Technologie interessieren und einen Einblick in die Welt der Unternehmensberatung gewinnen wollen. Bewerbungen sind bis zum 26. März 2017 unter www.female-summit.mckinsey.de möglich.

In Teams erarbeiten die Teilnehmerinnen den Prototyp einer Kunden-App, planen die zugehörige IT-Landschaft und analysieren operative Prozesse. Dabei können sie auf die Unterstützung erfahrener Digitalexpertinnen zurückgreifen. Anschließend werden die Ergebnisse präsentiert - wie in einem echten Beratungsprojekt. Neben der Arbeit an der Fallstudie stehen Trainingsmodule auf dem Programm, zum Beispiel zu unterschiedlichen Führungsstilen und wie man sich auf seine Stärken fokussiert. McKinsey-Beraterinnen und -Berater berichten in ungezwungenem Rahmen über ihre persönlichen Karrieren und die vielfältigen Möglichkeiten als Naturwissenschaftler bei McKinsey.

Voraussetzung für die Bewerbung sind Neugier, Vielseitigkeit und Engagement. Einzureichen sind ein tabellarischer Lebenslauf, ein kurzes Anschreiben sowie Kopien sämtlicher Zeugnisse einschließlich Praktika und anderer außeruniversitärer Aktivitäten.

Weitere Informationen erhalten Bewerber unter www.female-summit.mckinsey.de sowie bei Theresia Schedler (Telefon: 069 7162-5282, E-Mail: t.schedler@mckinsey.com).

Hintergrund

Unter der Dachmarke Digital McKinsey gestaltet das Business Technology Office (BTO) der Unternehmensberatung technologische Zukunftsthemen rund um die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit mehr als 850 Beratern ist es eines der größten und am schnellsten wachsenden Einheiten von McKinsey. Zu den Klienten zählen Topmanager international führender Unternehmen, wachstumsstarke junge Firmen, Regierungsstellen sowie private und öffentliche Institutionen. Mehr Informationen zum Business Technology Office von McKinsey unter bto.mckinsey.de.

McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzerne zählen zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit über 120 Büros in mehr als 60 Ländern.

Pressekontakt:

Original-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell