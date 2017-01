DGAP-Adhoc: Travel24.com AG: Kündigung der Einbeziehung der Anleihe Travel24com 7,500% 9/2017 in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

DGAP-Ad-hoc: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Sonstiges Travel24.com AG: Kündigung der Einbeziehung der Anleihe Travel24com 7,500% 9/2017 in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 06.01.2017 / 16:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Leipzig, den 6. Januar 2017 - Der Vorstand der Travel24.com AG hat heute nach Rücksprache mit der Deutsche Börse AG die Einbeziehung der Anleihe Travel24com 7,500% 9/2017 (ISIN DE000A1PGRG2, WKN A1PGRG) in das Handelssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 17. Februar 2017 gekündigt. Nach Wirksamwerden der Kündigung wird die Anleihe nicht mehr im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Vorstand beabsichtigt, rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist die Einbeziehung der Anleihe in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen und geht davon aus, dass die Handelbarkeit der Anleihe nicht eingeschränkt sein wird. Kontakt: Travel24.com AG Investor Relations Katharinenstr. 1-3 04109 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com -------------------------------------------------------------------------------- 06.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Katharinenstr. 1-3 04109 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8, DE000A1PGRG2 WKN: A0L1NQ, A1PGRG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534641 06.01.2017 CET/CEST