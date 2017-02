Hamburg (ots) - Der Streaming-Dienst Netzkino ist seit Mitte Januar 2017 auf vielen Panasonic Smart TVs ab Modelljahr 2014 mit einer eigenen App verfügbar. Netzkino bietet seinen Nutzern eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielfilmen an - kostenfrei und ohne sich registrieren zu müssen. Neben dem regelmäßig wechselnden Filmangebot überzeugt die Plattform außerdem mit der konsequenten Fokussierung auf Spielfilme. Netzkino betreibt neben stationären und mobilen Apps den größten YouTube Spielfilmkanal im deutschsprachigen Raum. Mit gesamt 13 Millionen Video Views und sechs Millionen Unique Usern im Monat bildet Netzkino die größte Social Media Spielfilm Community in Deutschland.

Mit Netzkino als Kooperationspartner kann Panasonic seine Bandbreite an verfügbaren Streamingdiensten um einen weiteren vielversprechenden Content Anbieter erweitern. Netzkino bekommt darüber hinaus die Möglichkeit neue Nutzergruppen zu erschließen. "Es freut uns sehr, dass wir mit Panasonic einen der führenden TV-Hersteller als Partner gewinnen konnten. Mit der neuen Netzkino App haben Panasonic Smart TV Nutzer die Möglichkeit, kostenlos und ohne Anmeldung zusätzlich 2.000 Spielfilme "on demand", also auf Abruf, zu schauen", so Hauk Markus, Geschäftsführer der Netzkino Service GmbH.

Die vielfältigen Angebote des Dienstes, die unter anderem die Nutzung auf nahezu allen Geräten sowie eine Offline-Funktion und den umfassenden Social Media Auftritt einschließen, machen den Streaming-Dienst besonders attraktiv. "Der Kundennutzen steht bei Panasonic an erster Stelle. Unsere Kunden sind immer besser vernetzt und ihre Ansprüche an technische Geräte wachsen stetig. Daher ist es nur folgerichtig, dass wir hochwertige Steaming-Dienste, wie Netzkino, integrieren", erklärt Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic Deutschland.

Netzkino finanziert sich durch Video Werbespots die vor, während und am Ende des Films (Pre-,Mid-,Postrolls) geschaltet werden. Nähere Informationen zu dem Dienst finden Sie unter www.netzkino.de

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg

