Bijou Brigitte glänzt zusammen mit Minx auf dem Catwalk der wohltätigen Minx Fashion Night

Eine starke Frauenrunde (v.l.): Luisa Hartema, Marie Amière, Mitorganisatorin Eva Lutz von Minx by Eva Lutz, Dr. Auma Obama, Sauti Kuu-Stiftung, Franziska Knuppe und Kim Hnizdo posieren für die zahlreichen Medienvertreter auf der Minx Fashion Night.

Hamburg (ots) - Ein Event der besonderen Art schmückte am 23. September die Residenz in Würzburg. Zum zweiten Mal fand hier die Minx Fashion Night statt, um Spenden für die Sauti Kuu-Stiftung zu sammeln. Die Gründerin Dr. Auma Obama war persönlich anwesend und informierte die Gala-Gäste über die wichtige Arbeit ihrer Organisation. Zahlreiche Spender und Unterstützer, zu denen auch der Hamburger Modeschmuckkonzern Bijou Brigitte als Platinsponsor gehörte, machten diese Wohltätigkeitsveranstaltung möglich.

Rund 400 Gäste, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Fernsehen und Gesellschaft, folgten der Einladung des Organisationsteams rund um Eva Lutz (Minx by Eva Lutz) und erschienen zur Gala. Die prominenten Gäste schritten in eleganten Roben von Minx by Eva Lutz und glitzernden Geschmeiden aus dem Hause Bijou Brigitte über den roten Teppich. Moderatorin Désirée Nosbusch führte charmant durch den kurzweiligen Abend. Für die musikalische Untermalung sorgten die wunderbare Sopranistin Nadja Michael, Luca Hänni, Glasperlenspiel und Schlagerlegende Michael Holm.

Höhepunkt des Abends war die Präsentation der aktuellen Herbst-/Winter-Kollektion von Minx by Eva Lutz durch prominente Gäste wie Christine Neubauer, Birgit Schrowange und die bezaubernde Inger Nilsson, die unvergessene Pippi Langstrumpf. Natürlich krönten schmucke Begleiter von Bijou Brigitte die Outfits auf dem imposanten Laufsteg in der Würzburger Residenz.

Eine exquisite Auswahl an Schmuckstücken von Bijou Brigitte schmückte ebenfalls vortrefflich die edlen Minx-Abendroben die u. a. von Franziska Knuppe, Kim Hnidzo und Luisa Hartema auf dem eleganten Catwalk präsentiert wurden.

75.000 EUR kamen insgesamt an Spenden zusammen und waren das beeindruckende Resultat der illustren Veranstaltung. Dr. Auma Obama nahm den Scheck voller Freude und Dankbarkeit entgegen. Mit den Spendengeldern wird ihre Stiftung Sauti Kuu weitere Projekte durchführen können, die weltweit benachteiligten Kindern und Jugendlichen Wege eröffnet, eine Perspektive im Leben zu finden.

Über Bijou Brigitte:

Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.100 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.

