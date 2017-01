DGAP-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernumsatz bei 336 Mio. EUR

DGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernumsatz bei 336 Mio. EUR 09.01.2017 / 15:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Bijou Brigitte: Konzernumsatz bei 336 Mio. EUR Hamburg, 9. Januar 2017 - Der Hamburger Konzern Bijou Brigitte erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 336 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahresumsatz bedeutet dies eine Steigerung von 1,8 %. Die Umsatzprognose wurde somit leicht übertroffen. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung wird auch die Ergebnisprognose auf den oberen Rand des Prognosekorridors zwischen 30 und 35 Mio. EUR angehoben. Der Konzern vergrößerte das Filialnetz um 14 Standorte auf 1.096 Filialen. Das deutsche Segment verbuchte trotz rückläufiger Besucherfrequenzen einen Umsatz, der annähernd dem Vorjahresniveau entsprach. Spanien und Italien verzeichneten einen leichten Umsatzzuwachs, während das Segment "Übrige Länder" ein deutliches Umsatzplus erzielte. Letzteres ist vor allem auf die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Anzahl an Standorten zurückzuführen. In Portugal waren weiterhin Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis und der Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte veröffentlicht. Ansprechpartner für Rückfragen: Angela Gogolin, Investor Relations Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 1955 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Annegret Wittmaack, Wirtschaftspresse/Investor Relations Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 289 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com -------------------------------------------------------------------------------- 09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534961 09.01.2017 CET/CEST