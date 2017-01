DGAP-News: NorCom Information Technology AG: ?Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1 WpHG

DGAP-News: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges NorCom Information Technology AG: ?Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1 WpHG 05.01.2017 / 13:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1 WpHG Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat festgestellt, dass der Konzernabschluss der NorCom Information Technology AG, München, zum Abschlussstichtag 31.12.2015 fehlerhaft ist: Entgegen IFRS 8.34 wird im Konzernanhang die Tatsache nicht angegeben, dass der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse mit einem externen Kunden 10% der Umsatzerlöse übersteigt. Mit diesem Kunden erzielt die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 12,3 Mio. EUR. -------------------------------------------------------------------------------- 05.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534425 05.01.2017