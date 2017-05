Dialogforum 5G zur Logistikbranche / Vernetzung und Automatisierung ermöglichen zusätzliche Umsätze

Bildbeschreibung: Frank Krüger (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) begrüßt beim Dialogforum 5G. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13502 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ericsson GmbH" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) -

- 5G-basierte Fahrzeug-Vernetzung-Services ermöglichen deutschlandweite Umsatzsteigerung in Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche von 1,4 Milliarden Euro bis 2026 - Industrielle Automatisierung und Steuerung auf Basis von 5G bieten deutschlandweite Umsatzsteigerung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie von 5,9 Milliarden Euro bis 2026

Im Rahmen des gestrigen Dialogforums 5G mit Fokus auf der Logistikbranche veröffentlichte Ericsson detaillierte Ergebnisse der Studie "The 5G Business Potential" für Anwendungsfelder der Netztechnik 5G mit Bezug zur Logistikbranche. Hierbei spiegelt das identifizierte wirtschaftliche Potential für den Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) die erwartete Einwirkung auf die Logistikbranche wider. Im Fokus stehen dabei vernetzte Fahrzeuge-Services sowie industrielle Automatisierung und Steuerung.

5G-basierte Fahrzeug-Vernetzung-Services ermöglichen eine deutschlandweite Umsatzsteigerung in der IKT-Branche von 1,4 Milliarden Euro bis 2026. Neben der vernetzten Fahrzeug-Technologie bietet auch die industrielle Automatisierung und Steuerung Chancen für die Logistikbranche. Hier wird das entsprechende Umsatzpotential der IKT-Branche mit 5,9 Milliarden Euro bis 2026 beziffert. In das Anwendungsfeld fällt unter anderem die Automatisierung der Lagerlogistik wie zum Beispiel selbstfahrende Gabelstapler. "Der Blick in die verschiedenen Branchenauswertungen unserer Studie zeigt immer wieder, dass es kaum einen Lebensbereich gibt, den die Einführung von 5G nicht betreffen wird", erläutert Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Die hierbei identifizierten zusätzlichen Umsatzvolumina durch 5G-basierte Digitalisierung lassen die Tragweite der Netzeinführung erahnen."

Über den Report

Der wissenschaftliche Report "The 5G Business Potential" wurde unter der Maßgabe verfasst, eine konservative und authentische Perspektive gegenüber den möglichen Umsatzpotentialen in der IKT-Branche einzunehmen. Ziel war es, künftige Auswirkungen der 5G-Technologie auf verschiedene Branchen zu prognostizieren. Hierzu arbeitete Ericsson eng mit der Unternehmensberatung Arthur D. Little zusammen. Analysiert wurden Daten aus Interviews mit Experten von Ericsson und Arthur D. Little sowie führende Branchenreports. Nach einer initialen Veröffentlichung globaler Ergebnisse werden nun fortlaufend branchen- und länderspezifische Daten veröffentlicht.

Über das Dialogforum

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) startete in Zusammenarbeit mit der von Ericsson geleiteten 5G-Fokusgruppe des Digitalgipfels die Konferenzreihe Dialogforum 5G, um Chancen und Herausforderungen der 5G-Technologie für Anwendungsbereiche wie Mobilität, Gesundheit und Industrie 4.0 zu diskutieren. Hierzu werden die Veranstaltungen jeweils auf ein Schwerpunktthema ausgerichtet. Weitere Informationen unter: http://plattform-digitale-netze.de/

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5 Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.

In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

Pressekontakt:

Original-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell