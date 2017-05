Berlin (ots) - Die NRW-Wahl gilt als Testlauf für die Bundestagswahl im Herbst. Hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz überhaupt noch eine Chance im Bund, wenn Nordrhein-Westfalen verloren geht? Warum wackelt die NRW-SPD? Und wie finden die Deutschen das Comeback der FDP?

In einer repräsentativen N24-Emnid-Studie meinen 59 Prozent der Deutschen, dass Martin Schulz im Falle einer SPD-Niederlage in NRW auch im Bund keine Chance mehr hat. 33 Prozent sehen in Nordrhein-Westfalen keine Schicksalswahl und glauben, Schulz könne auch im Falle einer SPD-Niederlage in NRW noch Bundeskanzler werden.

Die Gründe für den SPD-Zustimmungsverlust in NRW sehen 48 Prozent der Befragten in der "schlechten Arbeit der SPD-Grünen-Landesregierung". 45 Prozent der Deutschen meinen, der "abnehmende Schulz-Effekt" sei schuld an den sinkenden Umfragewerten für die NRW-SPD.

An einer besonders überzeugenden Politik der CDU liegt die SPD-Schwäche in NRW offenbar nicht: Nur 32 Prozent der Deutschen finden, die NRW-CDU leiste "gute Arbeit". 40 Prozent der Befragten sehen in der "wiedererstarkten Kanzlerin Merkel" den Grund für die Aufholjagd der CDU in Nordrhein-Westfalen.

Wie in Schleswig-Holstein wird die FDP wohl auch in NRW ein zweistelliges Ergebnis einfahren - die Liberalen scheinen sich dauerhaft in den Parlamenten zurückzumelden. Aber haben die Deutschen die FDP in den Jahren der Abwesenheit wirklich vermisst? Ja, sagen 22 Prozent der Deutschen - aber 76 Prozent der Befragten haben die FDP nicht vermisst.

Mit der wiedererstarkten FDP ergeben sich auch neue Koalitionsmöglichkeiten - in den Ländern und im Bund. 24 Prozent der Deutschen finden als FDP-Koalition die "Ampel" am besten (FDP, SPD, Grüne), gefolgt von Schwarz-Gelb (22 Prozent) und einer schwarz-gelb-grünen "Jamaika"-Koalition (10 Prozent). 35 Prozent der Befragten möchten am liebsten gar keine Koalition mit der FDP.

Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24 / Emnid.

Feldzeit: 10.05.2017 Befragte: ca. 1.000

Pressekontakt:

Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell