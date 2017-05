Berlin (ots) - Am kommenden Sonntag wählen die Schleswig-Holsteiner einen neuen Landtag. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für die Bundestagswahl im September. Wenige Tage vor der Wahl liegt die CDU in Umfragen knapp vor der SPD. Wie eng wird das Rennen zwischen SPD und CDU? Und wie wird die AfD abschneiden?

N24 berichtet am Sonntag in einer ausführlichen Sondersendung von 17.50 Uhr bis 19.00 Uhr über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. N24-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Journalist Michel Friedman führen durch die Sendung und ordnen Prognosen und erste Hochrechnungen ein. N24-Moderator Carsten Hädler präsentiert die aktuellen Zahlen. Live aus Kiel und den Parteizentralen von CDU und SPD in Berlin berichten die N24-Reporter Angela Knäble, Michael Wüllenweber und Daniel Franz.

Am 7. Mai wählen die Franzosen den Nachfolger des amtierenden Präsidenten François Hollande. Im zweiten Wahlgang treten Marine Le Pen für den rechtsextremen Front National und Emmanuel Macron für die "En Marche"-Bewegung in einer Stichwahl gegeneinander an. N24 begleitet auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich umfassend mit einer Livesendung. Tatjana Ohm und Michel Friedman führen von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr gemeinsam durch die Sondersendung. Als N24-Reporter vor Ort berichtet Jens Reupert live aus Paris. Carsten Hädler stellt die aktuellen Zahlen am Wahlabend vor.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai wird der Nachrichtensender ebenfalls mit einer Sondersendung von 17.50 Uhr bis 19.00 Uhr live begleiten.

"N24 LIVE" am 7. und 14. Mai ab 17.50 Uhr im TV sowie im Livestream auf WELT.de und in der "WELT News"-App.

