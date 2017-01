"Es scheint wichtiger denn je, genau nachzufragen und hinter die Kulissen zu schauen." / N24 verlängert Vertrag mit Michel Friedman vorzeitig bis Ende 2019 / Hart zur Sache geht es im N24-Talk "Studio Friedman", egal wer dem Moderator gegenübersitzt. Im leidenschaftlich geführten Interview kennt Vollblutjournalist Michel Friedman kein ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Michel Friedman wird in "Studio Friedman" auch in den kommenden drei Jahren für N24 talken und in der Reportage-Reihe "Friedman schaut hin" außergewöhnliche Einblicke geben. Der Berliner Informationssender verlängerte den Vertrag mit Michel Friedman jetzt vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Ende 2019. Bereits seit Oktober 2004 talkt Friedman für N24.

Friedmans reichweitenstärkster Talk 2016 mit 470.000 Einschaltern (Gesamtpublikum ab 3 Jahre) stand unter dem Thema "Wird Merkels Flüchtlingspolitik zur Zerreißprobe?". Am 28. Januar 2016 waren hierzu Astrid Freudenstein (CSU) und Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen) zu Gast.

Insbesondere beim männlichen Publikum erzielen Friedmans Sendungen starke Marktanteile. So lag "Studio Friedman" im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Männern. "Friedman schaut hin" erzielte sogar durchschnittlich 2,4 Prozent in dieser Zuschauergruppe.

Michel Friedman: "Wir leben in einer unsicheren Zeit mit hoher gesellschaftspolitischer Dynamik. Umso wichtiger ist es, genau nachzufragen und unvoreingenommen hinter die Kulissen zu schauen. Meine beiden Formate auf N24 geben mir die Möglichkeit, dies intensiv zu tun. Ich freue mich sehr, dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird."

Torsten Rossmann, Geschäftsführer WeltN24: "Michel Friedman ist klug, präzise und offen. Sein Talk, seine Reportagen, aber auch seine Kommentare zum aktuellen Geschehen in unseren Nachrichten sind eine Bereicherung für unseren Sender und längst fester Bestandteil unseres Programms."

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK und DAP / TV Scope 6.1 / WeltN24 Marketing & Commercial Sales

Pressekontakt:

Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell