Berlin (ots) - Thomas Röhler hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro deutsche Sportgeschichte geschrieben. 44 Jahre nach Klaus Wolfermann 1972 in München krönte auch Röhler seine noch junge Karriere mit dem Olympiasieg im Speerwurf - und brachte so die einzige Goldmedaille für den deutschen Leichtathletik-Verband ein.

"Vision Gold" hat den 24-Jährigen in seiner Geburtsstadt Jena besucht und einen ehrgeizigen und intelligenten jungen Mann getroffen, der ganz genau weiß, was er schon erreicht hat und wo seine nächsten Ziele liegen. Zusammen mit Trainer Harro Schwucho bildet der Spitzenathlet ein Erfolgsgespann ohnegleichen, vor allem was ihre Trainingsmaßnahmen angeht: Statt beim Muskelaufbau darf "Vision Gold" den Speerwerfer beim Slacklining und Hoverboarden begleiten und und sogar mit "Streichholzweitwurf" eine neue Sportart entdecken. Warum Thomas Röhler und Harro Schwuchow grenzenlos denken, warum man sich auf keiner Distanz ausruhen sollte und weshalb man als Speerwerfer mehr als nur ein Kraftprotz sein muss:

Das N24-Magazin "Vision Gold" am 24. November um 18.25 Uhr im TV und nach Ausstrahlung in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek/sendungen-a-z/video158418208/Vision-Gold

